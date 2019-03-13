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養半年多的貓女兒「突然多了蛋蛋」　媽崩潰：醫生都傻了！

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▲養半年多的貓女兒「突然多了蛋蛋」　媽崩潰：醫生都傻了！。（圖／飼主Jamie Yong提供）

▲Midori當了半年多的「女兒」，日前才被發現是「男兒身」。（圖／飼主Jamie Yong提供，下同）

寵物小組／採訪報導

「養了半年多的貓，今天才發現牠竟然是男的！」飼主Jamie Yong日前帶愛貓Midori到動物醫院打針，沒想到一直以來都以為是母貓的牠竟被檢查出「有蛋蛋」，讓Jamie Yong一時間有些不敢置信，崩潰地說，「這幾個月都把牠當女兒來養......。」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲養半年多的貓女兒「突然多了蛋蛋」　媽崩潰：醫生都傻了！。（圖／飼主Jamie Yong提供）

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▲Midori小時候長得很可愛。

▲養半年多的貓女兒「突然多了蛋蛋」　媽崩潰：醫生都傻了！。（圖／飼主Jamie Yong提供）

▲Midori五官秀氣，媽媽一直深信牠是「女兒」。

Jamie Yong受訪時表示，Midori目前9個月大，是一位朋友送的，當時對方說是母貓，加上Midori個性嬌滴滴的、很會撒嬌，長得又很精緻漂亮，更加強了「是貓女兒沒錯」的印象。不過，真正讓Jamie Yong對Midori的性別深信不疑的，主要是一直都沒看到牠的睪丸，連之前看醫生都沒檢查出來，「直到今天去打針，護士突然摸到蛋蛋，我和醫生都傻了。」

▲養半年多的貓女兒「突然多了蛋蛋」　媽崩潰：醫生都傻了！。（圖／飼主Jamie Yong提供）

▲Midori個性嬌滴滴，很會撒嬌。

▲養半年多的貓女兒「突然多了蛋蛋」　媽崩潰：醫生都傻了！。（圖／飼主Jamie Yong提供）

▲Midori個性嬌滴滴，很會撒嬌。

這段奇聞po上臉書後，吸引超過1.2萬讚，網友們紛紛留言，「這麼可愛，一定是男孩子」、「男女生都好，健康就好」、「我朋友的貓咪也是公主變王子」、「看了照片我也覺得牠是女的」、「原來是美男」、「沒關係，閹了一樣可以當女兒養der」、「牠說：愚蠢的人類，現在才發現嗎！」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

▲養半年多的貓女兒「突然多了蛋蛋」　媽崩潰：醫生都傻了！。（圖／飼主Jamie Yong提供）

▲2隻貓寶貝。

▲養半年多的貓女兒「突然多了蛋蛋」　媽崩潰：醫生都傻了！。（圖／飼主Jamie Yong提供）

▲2貓相較之下，Midori真的長得比較像女孩子。

▲養半年多的貓女兒「突然多了蛋蛋」　媽崩潰：醫生都傻了！。（圖／飼主Jamie Yong提供）

▲Midori：本喵其實是花美男啦！

關鍵字： 性別蛋蛋獸醫

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