貓薄荷吸到ㄎㄧㄤ！　4尾活跳跳「蝦仁」同步蠕動開「放鬆趴」

▲4尾蝦仁同步魔性蠕動中～（影／網友朱莉葉提供）

實習記者吳美依／採訪報導

聖上的形象掉滿地啦～網友朱莉葉家中飼養了喵星人一家子，她這天心血來潮，拿出「貓薄荷」讓毛孩們放鬆一下，沒想到4位主子當場「吸茫」，倒在地上陶醉蠕動的模樣，彷彿化身「貓貓蟲」，也讓媽咪大笑，「還以為是一群蝦子剛被撈起來！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）





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▲媽媽Eagle（左上）、爸爸Uni（左下），兒子歐嚕嚕（右上）和小不點（右下）。（圖／網友朱莉葉提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

朱莉葉向《ETtoday寵物雲》提到，家裡每個月都會舉辦一場「放鬆PARTY」，「當天我會把地板拖得特別乾淨，讓孩子們好好翻滾，牠們也很期待，一聽見敲罐子的聲音就開始自HIGH了。」她也笑著說，「每次吃貓薄荷都會這樣，真的非常ㄎㄧㄤ！」

▲一家4口都是愛吃鬼。

▲自動排列，默契很好。

▲朱莉葉笑說大家嘴邊肉都很大坨！

▲同時看鏡頭～

朱莉葉提到，這一家4口感情融洽，時常打鬧、吵架，但是做壞事、搗蛋時卻又變得非常團結，每天都會窩在一起睡覺，「牠們嘴邊肉很大坨，而且都超貪吃，甚至可以為了食物乖乖排隊。」她某一年冬天把貓貓們抱來取暖，卻意外「解鎖」新技能，「掙脫後卻爬到我肩膀上，而且還站得很穩，還以為是電影『遇見街貓BOB』呢！」

▲一家貓都會站在奴才肩膀上，就像電影「遇見街貓BOB」。

▲睡覺的時候也很ㄎㄧㄤ！

▲Uni：朕有准你出門嗎？

這則「HIGH到ㄎㄧㄤ」的搞笑影片被分享到臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部」後，讓7千多名網友笑翻按讚，紛紛留言，「像一群海草～」、「警察叔叔，這裡有貓開趴！」、「嗶嗶嗶！臨檢，公然聚毒，帶走～」、「怎麼突然有點密集恐懼症XD」、「一堆ㄎㄧㄤ掉的虎皮蛋糕～」、「原來是蝦子，我還以為是貓呢！」、「這顏色應該還沒煮熟喔！」、「老闆來一斤活的！」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

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