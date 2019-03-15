騙出門玩卻去醫院　柴7PUPU望窗開「女友冷戰」模式：切八段啦！

▲柴犬被爸騙，生氣冷戰不理人。（圖／飼主白牛票授權提供，下同）

寵物小組／採訪報導

竟敢騙本汪？新北市柴犬「楊咩咩」這天不斷看著窗外，任憑飼主呼喊都不肯做出回應，原來是因為牠以為是出門玩耍，沒想到卻被帶去獸醫院找醫生叔叔，讓汪氣得冷戰抗議，耍脾氣的模樣就像女友在不開心一樣，讓不少網友笑翻直呼，「要跟你切八段啦！」

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▲楊咩咩被帶到獸醫院檢查身體。

這天楊咩咩被騙要出門玩耍，實際上卻是到獸醫院做健康檢查！到醫院後，牠在手術台上還微笑看人，沒想到這就是暴風雨前的寧靜。檢查結束準備返家之時，柴柴便開始鬧起脾氣，在車上無語地望著窗外，啟動「女友冷戰」模式，完全不理會把拔的呼喊，甚至連看老爸一眼也不肯。事實上，楊咩咩平時非常活潑撒嬌，也愛到戶外活動筋骨，這次出門沒到公園走走，才會如此不開心。

▲汪汪非常地親人乖巧。





▲楊咩咩喜歡到戶外玩耍。

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飼主將冷戰照片上傳至臉書社團「柴犬司令部」，立刻引來不少網友按讚留言，「要切八段了XD」、「很有內心戲」、「氣噗噗捏」、「看來只能來幾片牛排謝罪了」、「狗狗是在演八點檔戲劇嗎」、「可以感受到怨念了...」、「思考狗生」、「柴：罐罐開下去，我們就和好」、「根本是女友森氣氣時的背影阿～」。

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