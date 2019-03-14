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準備午餐背後有殺氣　柴謎之微笑「躺著」監視：被我抓到啦！

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▲柴犬「躺著」看主人準備午餐。（影／Instagram@macau.d授權提供，下同） 

實習記者呂佩倫／採訪報導

澳門飼主Debbie Sin日前在廚房準備午餐，卻不斷覺得背後有股殺氣，轉頭後驚見愛犬「馬交柴（柴柴）」露出頭正在監視人的一舉一動，汪甚至還露出得意的微笑，看來食物的香氣永遠躲不過狗鼻子！飼主將這段逗趣影片上傳至臉書社團「柴犬司令部」，不少網友被柴柴偷看的舉動笑翻。

▲▼柴犬監視主人準備午餐。（圖／網友Debbie Sin授權提供）

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▲柴柴喜歡在門口各種凝視。

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從影片中可以看到，廚房門邊露出一顆柴頭，汪正躺著緊盯人類的一舉一動，甚至露出謎之微笑，就像在說「被我抓到了！」一樣。原來當天飼主正在廚房準備肉燥米粉，沒想到肉燥味實在太香了，才會引來貪吃汪靠近，不過柴柴也謹守本分，沒有隨意進入廚房，才會躺著只讓鼻子進去聞香，舉動十分逗趣可愛。

▲▼柴犬監視主人準備午餐。（圖／網友Debbie Sin授權提供）

▲▼柴柴牌監視器啟動。

▲▼柴犬監視主人準備午餐。（圖／網友Debbie Sin授權提供）

柴柴目前4歲左右，是一隻非常貪吃的狗狗，可說是標準吃貨，除了飼料以外通通喜歡，平時伙食非常豐盛，午餐有鮮食，晚餐則是有肉肉混飼料，不過牠都會先把肉嗑光，等到半夜肚子餓才把剩下的飼料當成宵夜吃完。柴柴非常乖巧，在家不會亂咬家具、拖鞋，出門也能任人撫摸，可說是個小模範生！

▲▼柴犬監視主人準備午餐。（圖／網友Debbie Sin授權提供）

▲柴柴非常親人。

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柴柴門外偷看影片上傳後，引來4000多人笑翻按讚，也有人逗趣留言，「好聰明，只露出一顆頭」、「肉肉請送到我嘴巴裡」、「表情好詭異XD」、「姿勢100分」、「躺著看比較輕鬆監視」、「賊溜溜的眼神」、「汪：我...鼻子進去應該不違規吧？」、「要看也不能失了舒適度」、「人家只是躺在這，又沒怎樣～」、「這是間諜不是狗吧！」。

關鍵字： 柴犬柴柴監視器微笑偷看貪吃

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