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出差回來認不出...主子「嚇到腿軟扶牆」　網留言超毛

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▲奴才出差5天回來，主子認不出嚇到腿軟。（圖／網友Ho Po Shan授權提供）

▲喵：你...你到底是誰？（圖／網友Ho Po Shan授權提供，下同）

記者陳靜／採訪報導

「奴才...你真的是朕的奴才嗎？」香港網友Ho Po Shan日前因工作關係出差了5天，沒想到愛貓「貓貓」見他返家，卻像是看到陌生人一樣，一臉驚呆的表情、嚇到雙腳站立，甚至一度腿軟扶著牆壁。Ho Po Shan滿頭問號，將影片PO至臉書，網友們卻推測原因可能是他「帶了東西回家」，讓人瞬間背脊發涼。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

事實上，這已經不是Ho Po Shan第一次出差，先前他也曾離開家裡9天之久，但是只要一回到家，貓貓仍會主動上前迎接，還會黏著他一起睡覺。不過，這次主子的反應卻不太尋常，不僅總是對著把拔露出疑惑的表情，一旦被把拔抱到床上，還會害怕地伸爪跑掉，讓Ho Po Shan不得不胡思亂想。

請繼續往下閱讀...

▲奴才出差5天回來，主子認不出嚇到腿軟。（圖／網友Ho Po Shan授權提供）

▲貓貓一直都睡在同張床上，但現在卻不敢上床。

▲奴才出差5天回來，主子認不出嚇到腿軟。（圖／網友Ho Po Shan授權提供）

▲原本會窩在主人身邊睡覺的貓貓，這幾天也不會了。

只要一進到房間、甚至是床上，貓貓就會嚇得奪門而出，但是一來到客廳，主子又會馬上變成一個活跳跳的吃貨，讓把拔無奈表示，「我真的有害怕到，到現在早上還這樣，還以為床上有甚麼東西我看不到，再過一兩天還這樣真的要去拜拜看看了，雖然我不迷信，但是為了不讓主子嚇到，還是得試試看。」

影片上傳至臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部」後，網友看了紛紛嚇傻表示，「牠是不是看到不該看的...」、「你是不是帶了什麼回家」、「肩膀上有沒有坐著...先別急著照鏡子。」、「覺得你帶了不該帶的回來+1」、「把拔...你後面那個是誰」、「在演戲啦XD」、「嚇到站不穩扶著，超會演！」、「不要問，你會怕」、「你484抱過別人」、「喵：死奴才終於回來了，讓我好好的嚇嚇你」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲奴才出差5天回來，主子認不出嚇到腿軟。（圖／網友Ho Po Shan授權提供）

▲貓貓：奴才，你真的是我的奴才嗎？

▲奴才出差5天回來，主子認不出嚇到腿軟。（圖／網友Ho Po Shan授權提供）

▲這睡相也太萌了吧♥

▼影片為網友Ho Po Shan授權提供。

▼更多精采影音。

關鍵字： 喵喵出差主人

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