ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

> >

歐告屁股「卡1條綠綠der」　網笑噴急催：好癢快拔！

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

▲歐告屁股卡一條綠色物體。（圖／網友陳素勤授權提供）

▲汪：馬麻我卡稱好癢，趕快幫我看看！（圖／網友陳素勤授權提供，下同）

實習記者陳靜／採訪報導

奴才快點拔別再拍照了！南投縣草屯鎮的歐告「阿逆企」是個熱愛戶外活動的汪汪，這天牠散完步回家後，馬麻意外發現毛孩似乎走路怪怪的，於是立馬上前檢查牠是否哪裡不舒服，沒想到卻驚見阿逆企屁股卡了1條綠色的物體，仔細一看才知道原來是1根小草，忍住笑意拍完照後，馬上解救毛孩的屁屁。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

馬麻陳素勤笑說，家裡的2汪習性一模一樣，「每當牠們放風時，都會跑去吃草，結果就明天見了！」只要來到有草地的地方，兄妹倆就會手牽著手一起偷偷去吃草，卻常常因為無法消化，而原封不動地直接拉出來，一旦走路呈現「ㄎㄟㄎㄟ」的姿勢，媽媽就知道又發生什麼事了。

請繼續往下閱讀...

▲歐告屁股卡一條綠色物體。（圖／網友陳素勤授權提供）

▲兄妹倆只要看到綠草就會忍不住大快朵頤一番。

▲歐告屁股卡一條綠色物體。（圖／網友陳素勤授權提供）

▲阿逆企不喜歡吃蔬菜，卻超愛吃草。

雖然如此，但毛孩們卻不喜歡吃蔬菜，每當看到碗裡有花椰菜就會主動挑掉，若發現馬麻將蔬菜再次放進碗裡，就會氣噗噗地把菜呸得更遠，基本上還是和一般狗狗一樣最愛肉肉，只是偶爾獨愛路邊野草的特殊風味。

照片上傳至臉書社團「有點毛毛的」後，網友看了紛紛笑噴表示，「好想幫牠拉出來！」、「趕快幫牠拉出來啦XD」、「拉出來的過程應該要開直播的」、「昨天吃了金針菇嗎XD」、「「抽一抽，轉一轉，舔...還是算了」、「我剛也幫我家小姐拉一根草出來」、「看得我屁股都覺得癢癢的」、「警察先生這裡有人在偷拍人家的卡稱」、「那是一隻猴子流鼻涕」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲歐告屁股卡一條綠色物體。（圖／網友陳素勤授權提供）

▲「哥，你看那裡有好多草喔！」

▼更多精彩影音

關鍵字： 黑狗歐告屁股

點這裡，留個言吧! FB Weibo
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

要寫不完了...伴讀貓整隻趴作業簿 妹妹「崩潰狂推」網笑：撥肉見題

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

騙出門玩卻去醫院　柴7PUPU望窗開「女友冷戰」模..

準備午餐背後有殺氣　柴謎之微笑「躺著」監視：被我抓..

三花貓溜進動物園找「老大姐」當靠山　閨蜜當室友11..

影／晚上會叫…親人三花被退養　「厭食剩1.6KG」..

貓薄荷吸到ㄎㄧㄤ！　4尾活跳跳「蝦仁」同步蠕動開「..

當褓姆hen累！摺耳喵癱軟趴地陪小孩　轉頭神「厭世..

鳥飛走了…聖上絕望路倒　當「厭世海參」：喵生好難…

「蒙面歹徒」駕駛座睡午覺還嗑光午餐　他一看「毛毛的..

帶團拍鯨魚突然「一片黑」　回神發現自己在布氏鯨嘴裡

聖上趴滿作業簿伴讀　萌妹崩潰「撥肉見題」：快寫不完..

鸚鵡暴走式討債：阿公還我錢！　「無限碎唸」笑翻網：..

摸我不是牠！薩摩耶激動討摸　喵皇被阻傻眼貓咪：搶屁..

剛出生浪浪遭棄...變身警犬小黃　特製掛牌「實務訓..

聽到洗澡秒變臉　歐巴：人家不臭為什麼要洗！

姐姐來接放學！小黃從轉角冒出　笑嗨嗨+小飛耳狂奔：..

喵皇全家開趴吸到ㄎㄧㄤ歪XD 4尾「活跳蝦仁」同步..

聖上戴小小兵頭套搖頭摸黑走路　奴才笑噴：這是什麼品..

戲精汪聽到「看醫生」秒裝暈　癱軟躺柏油路網笑：根本..

從無法接受癱瘓變陽光大男孩 癱汪趴窗邊「燦笑看風..

要寫不完了...伴讀貓整隻趴作業簿 妹妹「崩潰狂..

浪橘怕點藥「躲到最高境界」　網全歪樓：肌肉馮老大❤

「被自己的便便臭到！」　聖上趕快拿奴才外套蓋住

嘔吐又腹瀉！　引發貓咪腸胃炎的「5大原因」

歐告屁股「卡1條綠綠der」　網笑噴急催：好癢快拔..

美喵散步黏緊緊...嫵媚舉動示威正宮　3千人見正臉..

哈士奇搞失蹤3天　主人調監視器才發現牠和誰鬼混…可..

浪貓強迫收編跟回家　爸一看...竟跟主子長得一模一..

怕馬麻掉進馬桶…比特皺眉「顧廁所門」　她崩潰：壓力..

嗑光整袋「生麵」！　萌兇手回頭「嘴邊掉麵條」裝沒事

領養13天退回收容所　害羞汪見熟人「招手說嗨」：我..

這！就是美女／D彈搭配不科學21腰　公主啾啾撞臉大..

韓國瑜選前之夜衝三重　余天：平常心看待

幫買花露水...他跑百貨賣場全缺貨「夯什麼？」　回..

浪橘怕點藥「躲到最高境界」　網全歪樓：肌肉馮老大❤

父訓練愛犬監督女兒做功課 網友笑：做狗不容易！

詹皇抱雷納德咬耳朵「我們再聯絡」　傳可愛參加詹皇的..

驚人鏟肉30KG！艾成禁澱粉「關冷氣快走1.5hr..

小小惹人愛！迪奧J’adore推出第1瓶滾珠香水，..

中職／中信兄弟接洽郭泓志　開季前恐難談成

快訊／台中西屯區「灌漿工程坍塌」　疑有6人受困

寵物動物熱門新聞

三花貓被退養　厭食剩1.6KG..

浪喵溜進動物園　和大貓靠室友1..

獅子看到救命恩人！急煞衝去抱抱

柴熟睡突然臭臭　媽傻眼：夢到啥

外婆把汪升級金曾孫　圍兜還繡名..

累到發抖也不躺下睡！真相讓主人..

被騙出門！柴秒轉女友冷戰模式

XXL汽水罐　柴柴化身「蘋狗西..

叮嚀臨終喵「當小孩」　二寶剃頭..

上千隻埃及聖䴉一夜之間被「殲滅..

狗狗倒地翻肚　飼主笑著抱去棄養

警犬「小黃」　暖暖派出所實習

睡醒胸悶！他裝監視器拍到喵壓床

「老婆辛苦了」暖心貓拔傾身一吻

讀者迴響

熱門新聞

三花貓被退養　厭食剩1.6KG..

浪喵溜進動物園　和大貓靠室友1..

獅子看到救命恩人！急煞衝去抱抱

柴熟睡突然臭臭　媽傻眼：夢到啥

外婆把汪升級金曾孫　圍兜還繡名..

累到發抖也不躺下睡！真相讓主人..

被騙出門！柴秒轉女友冷戰模式

XXL汽水罐　柴柴化身「蘋狗西..

叮嚀臨終喵「當小孩」　二寶剃頭..

上千隻埃及聖䴉一夜之間被「殲滅..

狗狗倒地翻肚　飼主笑著抱去棄養

警犬「小黃」　暖暖派出所實習

睡醒胸悶！他裝監視器拍到喵壓床

「老婆辛苦了」暖心貓拔傾身一吻

「狗屎麵」來客人！原來在備料啊

最新影片

更多

鸚鵡暴走式討債：阿公還我錢！　「無限碎唸」笑翻網：到底欠多少

摸我不是牠！薩摩耶激動討摸　喵皇被阻傻眼貓咪：搶屁！

剛出生浪浪遭棄...變身警犬小黃　特製掛牌「實務訓練中」萌到爆

聽到洗澡秒變臉　歐巴：人家不臭為什麼要洗！

姐姐來接放學！小黃從轉角冒出　笑嗨嗨+小飛耳狂奔：肥家了♥

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新聞雲股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面