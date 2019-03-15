歐告屁股「卡1條綠綠der」　網笑噴急催：好癢快拔..

▲汪：馬麻我卡稱好癢，趕快幫我看看！（圖／網友陳素勤授權提供，下同）

實習記者陳靜／採訪報導

奴才快點拔別再拍照了！南投縣草屯鎮的歐告「阿逆企」是個熱愛戶外活動的汪汪，這天牠散完步回家後，馬麻意外發現毛孩似乎走路怪怪的，於是立馬上前檢查牠是否哪裡不舒服，沒想到卻驚見阿逆企屁股卡了1條綠色的物體，仔細一看才知道原來是1根小草，忍住笑意拍完照後，馬上解救毛孩的屁屁。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

馬麻陳素勤笑說，家裡的2汪習性一模一樣，「每當牠們放風時，都會跑去吃草，結果就明天見了！」只要來到有草地的地方，兄妹倆就會手牽著手一起偷偷去吃草，卻常常因為無法消化，而原封不動地直接拉出來，一旦走路呈現「ㄎㄟㄎㄟ」的姿勢，媽媽就知道又發生什麼事了。

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▲兄妹倆只要看到綠草就會忍不住大快朵頤一番。

▲阿逆企不喜歡吃蔬菜，卻超愛吃草。

雖然如此，但毛孩們卻不喜歡吃蔬菜，每當看到碗裡有花椰菜就會主動挑掉，若發現馬麻將蔬菜再次放進碗裡，就會氣噗噗地把菜呸得更遠，基本上還是和一般狗狗一樣最愛肉肉，只是偶爾獨愛路邊野草的特殊風味。

照片上傳至臉書社團「有點毛毛的」後，網友看了紛紛笑噴表示，「好想幫牠拉出來！」、「趕快幫牠拉出來啦XD」、「拉出來的過程應該要開直播的」、「昨天吃了金針菇嗎XD」、「「抽一抽，轉一轉，舔...還是算了」、「我剛也幫我家小姐拉一根草出來」、「看得我屁股都覺得癢癢的」、「警察先生這裡有人在偷拍人家的卡稱」、「那是一隻猴子流鼻涕」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲「哥，你看那裡有好多草喔！」

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