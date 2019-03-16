ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

> >

追劇正精彩！機車貓被忽視氣瘋　「直接按關機」爸傻眼

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

▲爸爸追劇追到一半，主子討摸不成直接關電腦。（圖／網友鍾宏玠授權提供）

▲喵：把拔別看了趕快陪我玩！再不停下來我就......（圖／網友鍾宏玠授權提供，下同）

實習記者陳靜／採訪報導

主子的話不能不聽，不然後果自負！住在苗栗的網友鍾宏玠控訴家裡的喵大人超機車，這天他悠哉地在房裡追劇，正當劇情來到最高潮時，家裡的主子「小跩」突然來攪局，站上電腦不斷擾亂把拔，眼看著奴才不為所動，乾脆直接使出大絕，二話不說按下關機鍵，讓爸爸超傻眼，氣到血壓升高。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

把拔無奈表示，「小跩是個很雞掰的貓，已經超越機車的程度了。」牠總是會在家人忙碌或是某個關鍵時刻出亂子，默默地踏到面前討摸，就連吃飯的時候，也硬要卡在把拔腿上，體型不小的小跩，害得奴才連菜都夾不到，只能看著牠的屁屁配飯，讓人好氣又好笑。

請繼續往下閱讀...

▲爸爸追劇追到一半，主子討摸不成直接關電腦。（圖／網友鍾宏玠授權提供）

▲小跩：早就警告過你了。

▲爸爸追劇追到一半，主子討摸不成直接關電腦。（圖／網友鍾宏玠授權提供）

▲主子被奴才忽視，氣得直接把電腦關掉。

這天把拔獨自在房裡追劇追得正盡興，沒想到小跩卻突然窩在電腦上舔毛，本來想說不理牠就沒事了，怎料下一秒主子卻如此狠心，直接把電腦關機，爸爸傻眼地說，「那種感覺彷彿在KTV唱歌就快唱到副歌，準備提氣要唱就被同事切歌了。重點還回眸看看你，很機ㄅ&☆¥$€@。」

奴才在臉書社團「有點毛毛的」PO出這一段小故事並註解，「以前聽人家講貓是很機車的動物......我也認同，但今天我認為不是機車的動物......」而網友看了也紛紛笑回，「跩：叫你看電視不理我！電視老杯！」、「同感」、「看我就夠了...」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲爸爸追劇追到一半，主子討摸不成直接關電腦。（圖／網友鍾宏玠授權提供）

▲黏人的小跩就連把拔吃飯也要卡位。

▲爸爸追劇追到一半，主子討摸不成直接關電腦。（圖／網友鍾宏玠授權提供）

▲原本害怕嬰兒的小跩，現在已經能和妹妹睡在一起了。

▼更多精采影音

關鍵字： 喵喵電腦追劇關機

點這裡，留個言吧! FB Weibo
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

「7kg肥貓鬧鐘」凌晨狂踏　奴才崩潰：我快往生了

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

嗑光整袋「生麵」！　萌兇手回頭「嘴邊掉麵條」裝沒事

浪貓強迫收編跟回家　爸一看...竟跟主子長得一模一..

歐告屁股「卡1條綠綠der」　網笑噴急催：好癢快拔..

給阿嬤吃一口～　汪裝兇「皺鼻頂嘴」護早餐：不！准！

亂尿尿心虛！犯錯汪塞櫃子　「渾圓美尻」露餡...媽..

「57KG安全氣囊」再出招！暖伴7旬嬤巷口復健　網..

2年前輕鬆趴頭頂！小萌貓「灌氣球式」9倍膨脹　妹妹..

「被自己的便便臭到！」　聖上趕快拿奴才外套蓋住

影／10年未有孕　她送終野貓突發「離奇現象」喜懷萌..

受傷同伴不離棄守身旁　浪浪被抱嚇到漏尿哀號：腳腳好..

鸚鵡暴走式討債：阿公還我錢！　「無限碎唸」笑翻網：..

摸我不是牠！薩摩耶激動討摸　喵皇被阻傻眼貓咪：搶屁..

小萌貓「2年前」輕鬆趴頭頂！　吹氣式成長...妹妹..

萌貓高舉腳腳！卡嘰卡嘰狂啃 粉紅肉球美暈萬人：草莓..

10年未有孕送終野貓突發新生命 網友懷萌兒：一定..

剛出生浪浪遭棄...變身警犬小黃　特製掛牌「實務訓..

聽到洗澡秒變臉　歐巴：人家不臭為什麼要洗！

姐姐來接放學！小黃從轉角冒出　笑嗨嗨+小飛耳狂奔：..

喵皇全家開趴吸到ㄎㄧㄤ歪XD 4尾「活跳蝦仁」同步..

聖上戴小小兵頭套搖頭摸黑走路　奴才笑噴：這是什麼品..

泰國汪走失誤上香港貨船　終於找到主人卻已被「安樂死..

飛機維修師收編孤兒小棕熊　沒想到牠變「網紅飛天熊」

好暖！喵媽產後虛弱倒地…喵爸深情一吻「老婆辛苦了」..

追劇正精彩！機車貓被忽視氣瘋　「直接按關機」爸傻眼

黏到一隻超大老鼠！貪吃英鬥「短手揮揮」：快來救我啦..

白貓對自己踏踏「埋肚狂吸」　網友笑翻：自取其乳的喵

影／「牠太調皮」解剖奶貓PO網　男大生：給我460..

「一天一雞腿媽媽忘記我」！　影片笑翻6千網友：吃貨..

汪汪遭棄死命追車求開門　現在新家有超大草皮牠每天笑

白光一閃！主子變「銷魂黑熊」超崩壞　她笑翻：我錯了..

中職／肯恩熱身賽消失　伯納：調整進度慢二軍待命

快訊／激戰中台灣！彰化國民黨柯呈枋票數破4.5萬　..

不斷更新／國民黨失去一席立委　金門無黨籍陳玉珍自行..

應「減稅降費」政策　賓士、BMW在陸大降價！最多近..

獲台灣傑出女科學家獎　台大數學系李瑩英：數學家是女..

前饒舌歌手成為「澳洲最危險IS」　聲稱被迫拍片煽動..

柯有倫操辦婚宴大失眠　媽餐桌上吐「這句話」暗示想抱..

快訊／衝破5萬票門檻　余天17:30現身總部擬自行..

星光幫葉瑋庭「2年結3次婚」　高雄歸寧宴..外籍帥..

快訊／金門無黨「戰將」陳玉珍奪5千票　自行宣布當選..

寵物動物熱門新聞

嫵媚小三示威正宮　網見正臉暴動

二哈失蹤3天這樣鬼混　可愛到不..

「震出」2公尺黑鮑　漁民瘋放生

送終野貓突發離奇現象　她意外懷..

瀕死小豬遭棄養　病癒後美哭所有..

「墨水不夠」只塗滿幼幼一顆頭

嗑光整袋「生麵」！萌兇手嘴邊2..

屏東傳虐貓　綁車後拖行一路磨地

歐告屁股「卡1條綠綠der」網..

汪汪被退養招手說嗨：我又回來了

小男孩生病不讓碰　愛汪一鑽他秒..

獅子看到救命恩人！急煞衝去抱抱

丟入死魚30秒　海螺如「喪屍爬..

忘帶推車！嬤DIY金孫「移動式..

讀者迴響

熱門新聞

嫵媚小三示威正宮　網見正臉暴動

二哈失蹤3天這樣鬼混　可愛到不..

「震出」2公尺黑鮑　漁民瘋放生

送終野貓突發離奇現象　她意外懷..

瀕死小豬遭棄養　病癒後美哭所有..

「墨水不夠」只塗滿幼幼一顆頭

嗑光整袋「生麵」！萌兇手嘴邊2..

屏東傳虐貓　綁車後拖行一路磨地

歐告屁股「卡1條綠綠der」網..

汪汪被退養招手說嗨：我又回來了

小男孩生病不讓碰　愛汪一鑽他秒..

獅子看到救命恩人！急煞衝去抱抱

丟入死魚30秒　海螺如「喪屍爬..

忘帶推車！嬤DIY金孫「移動式..

棄養汪被撞癱　爬到墓園發抖哭泣

最新影片

更多

鸚鵡暴走式討債：阿公還我錢！　「無限碎唸」笑翻網：到底欠多少

摸我不是牠！薩摩耶激動討摸　喵皇被阻傻眼貓咪：搶屁！

小萌貓「2年前」輕鬆趴頭頂！　吹氣式成長...妹妹快扛不住啦

萌貓高舉腳腳！卡嘰卡嘰狂啃 粉紅肉球美暈萬人：草莓口味

10年未有孕送終野貓突發新生命 網友懷萌兒：一定是牠送的福氣

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新聞雲股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面