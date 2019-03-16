追劇正精彩！機車貓被忽視氣瘋　「直接按關機」爸傻眼

▲喵：把拔別看了趕快陪我玩！再不停下來我就......（圖／網友鍾宏玠授權提供，下同）

實習記者陳靜／採訪報導

主子的話不能不聽，不然後果自負！住在苗栗的網友鍾宏玠控訴家裡的喵大人超機車，這天他悠哉地在房裡追劇，正當劇情來到最高潮時，家裡的主子「小跩」突然來攪局，站上電腦不斷擾亂把拔，眼看著奴才不為所動，乾脆直接使出大絕，二話不說按下關機鍵，讓爸爸超傻眼，氣到血壓升高。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

把拔無奈表示，「小跩是個很雞掰的貓，已經超越機車的程度了。」牠總是會在家人忙碌或是某個關鍵時刻出亂子，默默地踏到面前討摸，就連吃飯的時候，也硬要卡在把拔腿上，體型不小的小跩，害得奴才連菜都夾不到，只能看著牠的屁屁配飯，讓人好氣又好笑。

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▲小跩：早就警告過你了。

▲主子被奴才忽視，氣得直接把電腦關掉。

這天把拔獨自在房裡追劇追得正盡興，沒想到小跩卻突然窩在電腦上舔毛，本來想說不理牠就沒事了，怎料下一秒主子卻如此狠心，直接把電腦關機，爸爸傻眼地說，「那種感覺彷彿在KTV唱歌就快唱到副歌，準備提氣要唱就被同事切歌了。重點還回眸看看你，很機ㄅ&☆¥$€@。」

奴才在臉書社團「有點毛毛的」PO出這一段小故事並註解，「以前聽人家講貓是很機車的動物......我也認同，但今天我認為不是機車的動物......」而網友看了也紛紛笑回，「跩：叫你看電視不理我！電視老杯！」、「同感」、「看我就夠了...」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲黏人的小跩就連把拔吃飯也要卡位。

▲原本害怕嬰兒的小跩，現在已經能和妹妹睡在一起了。

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