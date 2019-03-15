受傷同伴不離棄守身旁　浪浪被抱嚇到漏尿哀號：腳腳好痛～

▲小黑緊張害怕的漏尿。（圖／翻攝自徐文良（徐園長護生園）下同）

寵物小組／綜合報導

「當流浪狗很可憐，沒有家只能相依為命作伴。」流浪救護團體「徐文良（徐園長護生園）」日前接獲民眾通報，晚上有聽到狗在哀哀叫，研判是被車撞到，隔日前往現場後，發現兩隻幼犬倒臥在路旁，小黑疑似骨折，在被抱起時，還緊張害怕的漏尿，不時發出痛苦哀號聲。徐文良心疼，「傻孩子帶你們回家。」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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▲汪：你是要來救我們的嗎？

畫面中可以看到，兩隻遭人丟棄的幼犬在看到有人靠近時害怕地向後退，徐大哥在一旁輕聲安撫後，小黑和小黃才開心地搖起尾巴，像是知道自己即將獲救。但當徐大哥要抱起小黑時，牠卻尾巴夾緊害怕地蜷縮在角落還到處亂竄，腳也因為疼痛而發出淒厲哭喊聲，直到小黑發現同伴在自己身旁後才慢慢卸下心防。

▲小黑小黃搶著吃得來不易的一餐。

徐大哥揪心地說，兩個年幼孩子緊靠在一起，讓人暖心的是，小黑旁邊有一隻小黃靜靜的陪在身旁，知道自己同伴受傷，卻不知道要如何幫助，憂心的小黃只能用陪伴來安慰，兩個出生就開始流浪的孩子無依無靠，互相陪伴，受傷了也不離不棄，怎麼有人忍心丟棄牠們在危險地馬路上。

▲小黑因為骨折只能把腳抬起。

救援影片已累積1萬多人按讚，上百人留言表示，「小黑長這麼大第一次被溫暖的擁抱，牠嚇得漏尿。」、「好心疼喔！看牠們多卑微感謝您帶牠們到有愛的地方」、「小黑小黃你們好幸運，因為你們互相扶持上天派了小天使來帶你們回幸福溫暖的家」、「無辜害怕的模樣令人心疼。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

▲兩隻幼犬只能無助地趴在路邊等待救援。

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