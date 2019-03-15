ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

> >

10年未有孕　她送終野貓突發「離奇現象」喜懷萌兒：牠送的福氣

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

▲多年來善心收養毛成員，卻遲遲未能有身孕，最後老天還是給了柯香妤1個乖兒子。（圖／網友柯香妤授權提供，下同）

柯香妤多年來善心收養毛成員，最後老天還是給了她1個乖兒子。（圖／網友柯香妤授權提供，下同）

實習記者曾珮瑄／採訪報導

因為救了你，上天賜我1個心肝寶貝！家住新北五股的柯香妤，長期以來收編路邊野貓野狗，目前已養了22隻貓咪，在蘆竹開的「汽車烤漆工廠」也有11隻汪汪。對動物有愛心的她，一直以來很想有個自己的孩子，卻遲遲沒有身孕，本以為這是上天的旨意，直至有天替1隻路邊野貓送終，發生了離奇的現象後，才意外有身孕，並生下活潑可愛的兒子「柯學」。

▲在柯香妤的照顧下，毛成員們都健康可愛。

請繼續往下閱讀...

▲在柯香妤的照顧下，毛成員們都健康可愛。

柯香妤接受《ETtoday寵物雲》訪問時提到，平常會餵養浪浪，也會帶牠們去給附近愛心媽媽結紮，若遇到貓狗年紀幼小或有生命危險的，都會帶回家照養，約103年5月替路邊1隻貓送終時，被喵喵腸子勾到，平時不怕的她，卻反常地叫了一聲。之後1個月，柯香妤開始發高燒，但卻不會頭暈噁心，看醫生或去廟裡收驚都未能痊癒，直到6月份康復後，意外有了身孕，並平安生下兒子柯學，「本來覺得沒有孩子，應該是上天的旨意，現在看來，是那隻貓送給我的福氣！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

4歲的柯學自幼就和家中毛成員相處，完全沒有過敏症狀，特別喜歡11歲大的貓咪「阿叫」，儘管偶爾會吵架，但還是感情融洽。影片中，小弟弟正在跟阿叫「嚕頭」，一旁錄影片的柯香妤看到這景象，忍不住問「幸福嗎？」。孩子聽到提問，不但燦笑地點點頭，還用甜甜的奶音回答「幸福」。網友們看到影片，紛紛留言回覆，「優質小孩」、「看來阿叫比小柯學享受喔～」、「融化了」、「小孩跟貓都超可愛」、「小孩是無辜的 請對我來吧XD」、「小帥哥與撒嬌貓」、「好好哦，直接嚕頭髮撒嬌」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

柯香妤喜歡貓狗，也具有憐憫心，幾個年頭領養了許多浪浪，目前家中已有22隻貓，汽車烤漆工廠則有11隻狗，「有些人會好奇，我家的貓跟狗是從哪裡來的？其實大部份是從橋上、馬路上，甚至還有高速公路上救回來的。我們不是好野人哦，是小康家庭，照顧貓狗的經費都是自己努力賺來的，到現在都快14年了，雖然超辛苦，但非常值得，也很感謝我先生『阿邦』在背後支持我。」她在臉書社團《貓咪也瘋狂俱樂部》分享這段心路歷程，也呼籲想要走這條路的人，「不要在乎別人說什麼，知道自己是對的，就努力去做！」。

▲一打開門，貓咪全跑出來玩，畫面壯觀。

▲目前柯香妤家中已有22隻喵皇。

▲目前柯香妤家中已有22隻喵皇。

更多精彩內容：

關鍵字： 新北浪浪工廠收驚高速公路送終流浪貓懷孕

點這裡，留個言吧! FB Weibo
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

影／大白鷺東石排排站！牠「穿錯衣服」列隊　網偷笑：..

慢慢留這就好！　鄰童向洛威拿撒嬌甜喊：阿姨，妳可以..

喵皇化身侍衛排「謎樣三角魔法陣」　守護小Baby甜..

這什麼品種？聖上戴小小兵頭套　「搖頭摸黑逛大街」…..

哈士奇咬斷童7.6公分手臂　20萬網友連署求情保牠..

玩具沒了！萌妹傷心大哭　貓皇傻眼「撤毛手」：還你啦

影／喵皇賜30分鐘「頭皮去角質」服務　奴才怨嘆：快..

影／短腿法鬥想偷吃　歪頭趴餐桌伸舌49次：舔空氣成..

惡搞爸戴頭套扮「汪星人」　柯基嚇到精神出走：賣鬧喔

貓兄妹戰按摩枕　伸小毛手輕碰滾珠瞬間嚇抖：何方妖孽

鸚鵡暴走式討債：阿公還我錢！　「無限碎唸」笑翻網：..

摸我不是牠！薩摩耶激動討摸　喵皇被阻傻眼貓咪：搶屁..

聽到洗澡秒變臉　歐巴：人家不臭為什麼要洗！

姐姐來接放學！小黃從轉角冒出　笑嗨嗨+小飛耳狂奔：..

喵皇全家開趴吸到ㄎㄧㄤ歪XD 4尾「活跳蝦仁」同步..

聖上戴小小兵頭套搖頭摸黑走路　奴才笑噴：這是什麼品..

戲精汪聽到「看醫生」秒裝暈　癱軟躺柏油路網笑：根本..

從無法接受癱瘓變陽光大男孩 癱汪趴窗邊「燦笑看風..

要寫不完了...伴讀貓整隻趴作業簿 妹妹「崩潰狂..

喵皇穿水手服秒變清純高校生！　奴才設計謎片封面圖...

棄養汪被貨車撞癱...爬行躲墓園發抖哭泣　徐文良心..

狗媽「墨水不夠」只塗滿幼幼一顆頭　網笑翻：要叫小黑..

10年未有孕　她送終野貓突發「離奇現象」喜懷萌兒：..

竟讓笨狗上床…主子「結屎面」殺氣狠瞪：全部給朕趕出..

台灣石虎悲歌！20天內3起路殺口鼻流血　保育協會：..

死後和愛犬相聚　日本靈骨塔推「飼主寵物合葬」

貓咪也有心絲蟲危機？守護寶貝健康就差這道防線　定期..

騙出門玩卻去醫院　柴7PUPU望窗開「女友冷戰」模..

明明說拒養…外婆秒被口水汪收服　直接升級「金曾孫」..

「老婆辛苦了」貓媽媽生寶寶累癱　暖心把拔傾身一吻閃..

小三怪人夫害她「妹妹痛」涉偷吃　檢察官：手口接觸也..

分析／台南立委補選三腳督　韓流、投票率、棄保是決勝..

猿征羅德／王柏融將來訪羅德　陳冠宇：他笑容滿面很O..

桃園「房市二哥」房價翻轉　9個月內回升一坪2字頭

趙哥遲到先跪了！何妤玟晚6小時「抱假嬰兒」現身⋯理..

台鐵電纜線槽疑外力火源大誤點　掀開蓋板驚見「整個都..

父女對決！愛女蘇巧慧首次質詢　蘇貞昌自許「地表最幸..

史上最大1.5噸毒品被查獲　檢警海關「等嘸人」北上..

「紅牌重機」腿上狂搖！尋歡男眼神絕望直視前方　網笑..

北一女正妹帶路、蔡英文獻聲　2019「城南有意思」..

寵物動物熱門新聞

三花貓被退養　厭食剩1.6KG..

浪喵溜進動物園　和大貓靠室友1..

柴熟睡突然臭臭　媽傻眼：夢到啥

獅子看到救命恩人！急煞衝去抱抱

外婆把汪升級金曾孫　圍兜還繡名..

累到發抖也不躺下睡！真相讓主人..

被騙出門！柴秒轉女友冷戰模式

叮嚀臨終喵「當小孩」　二寶剃頭..

狗狗倒地翻肚　飼主笑著抱去棄養

睡醒胸悶！他裝監視器拍到喵壓床

上千隻埃及聖䴉一夜之間被「殲滅..

「老婆辛苦了」暖心貓拔傾身一吻

警犬「小黃」　暖暖派出所實習

「狗屎麵」來客人！原來在備料啊

讀者迴響

熱門新聞

三花貓被退養　厭食剩1.6KG..

浪喵溜進動物園　和大貓靠室友1..

柴熟睡突然臭臭　媽傻眼：夢到啥

獅子看到救命恩人！急煞衝去抱抱

外婆把汪升級金曾孫　圍兜還繡名..

累到發抖也不躺下睡！真相讓主人..

被騙出門！柴秒轉女友冷戰模式

叮嚀臨終喵「當小孩」　二寶剃頭..

狗狗倒地翻肚　飼主笑著抱去棄養

睡醒胸悶！他裝監視器拍到喵壓床

上千隻埃及聖䴉一夜之間被「殲滅..

「老婆辛苦了」暖心貓拔傾身一吻

警犬「小黃」　暖暖派出所實習

「狗屎麵」來客人！原來在備料啊

XXL汽水罐　柴柴化身「蘋狗西..

最新影片

更多

鸚鵡暴走式討債：阿公還我錢！　「無限碎唸」笑翻網：到底欠多少

摸我不是牠！薩摩耶激動討摸　喵皇被阻傻眼貓咪：搶屁！

聽到洗澡秒變臉　歐巴：人家不臭為什麼要洗！

姐姐來接放學！小黃從轉角冒出　笑嗨嗨+小飛耳狂奔：肥家了♥

喵皇全家開趴吸到ㄎㄧㄤ歪XD 4尾「活跳蝦仁」同步魔性蠕動

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新聞雲股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面