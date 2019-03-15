10年未有孕　她送終野貓突發「離奇現象」喜懷萌兒：牠送的福氣

▲柯香妤多年來善心收養毛成員，最後老天還是給了她1個乖兒子。（圖／網友柯香妤授權提供，下同）

實習記者曾珮瑄／採訪報導

因為救了你，上天賜我1個心肝寶貝！家住新北五股的柯香妤，長期以來收編路邊野貓野狗，目前已養了22隻貓咪，在蘆竹開的「汽車烤漆工廠」也有11隻汪汪。對動物有愛心的她，一直以來很想有個自己的孩子，卻遲遲沒有身孕，本以為這是上天的旨意，直至有天替1隻路邊野貓送終，發生了離奇的現象後，才意外有身孕，並生下活潑可愛的兒子「柯學」。

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▲在柯香妤的照顧下，毛成員們都健康可愛。

柯香妤接受《ETtoday寵物雲》訪問時提到，平常會餵養浪浪，也會帶牠們去給附近愛心媽媽結紮，若遇到貓狗年紀幼小或有生命危險的，都會帶回家照養，約103年5月替路邊1隻貓送終時，被喵喵腸子勾到，平時不怕的她，卻反常地叫了一聲。之後1個月，柯香妤開始發高燒，但卻不會頭暈噁心，看醫生或去廟裡收驚都未能痊癒，直到6月份康復後，意外有了身孕，並平安生下兒子柯學，「本來覺得沒有孩子，應該是上天的旨意，現在看來，是那隻貓送給我的福氣！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

4歲的柯學自幼就和家中毛成員相處，完全沒有過敏症狀，特別喜歡11歲大的貓咪「阿叫」，儘管偶爾會吵架，但還是感情融洽。影片中，小弟弟正在跟阿叫「嚕頭」，一旁錄影片的柯香妤看到這景象，忍不住問「幸福嗎？」。孩子聽到提問，不但燦笑地點點頭，還用甜甜的奶音回答「幸福」。網友們看到影片，紛紛留言回覆，「優質小孩」、「看來阿叫比小柯學享受喔～」、「融化了」、「小孩跟貓都超可愛」、「小孩是無辜的 請對我來吧XD」、「小帥哥與撒嬌貓」、「好好哦，直接嚕頭髮撒嬌」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

柯香妤喜歡貓狗，也具有憐憫心，幾個年頭領養了許多浪浪，目前家中已有22隻貓，汽車烤漆工廠則有11隻狗，「有些人會好奇，我家的貓跟狗是從哪裡來的？其實大部份是從橋上、馬路上，甚至還有高速公路上救回來的。我們不是好野人哦，是小康家庭，照顧貓狗的經費都是自己努力賺來的，到現在都快14年了，雖然超辛苦，但非常值得，也很感謝我先生『阿邦』在背後支持我。」她在臉書社團《貓咪也瘋狂俱樂部》分享這段心路歷程，也呼籲想要走這條路的人，「不要在乎別人說什麼，知道自己是對的，就努力去做！」。

▲一打開門，貓咪全跑出來玩，畫面壯觀。

▲目前柯香妤家中已有22隻喵皇。

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