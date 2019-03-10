玩具沒了！萌妹傷心大哭　貓皇傻眼「撤毛手」：還你啦

實習記者曾珮瑄／採訪報導

好啦好啦...別哭了，都給妳！桃園中壢9個月大的貓咪安寶這天玩興大發，就搶走了2歲半萌妹安咕的心愛小藍球，緊抓不放，把安咕弄得崩潰大哭。安寶見狀後先是傻眼地盯著鏡頭，最後無奈地撤開小毛手，成功讓小萌妹停止哭泣。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲萌妹安咕哭得傷心，原來是貓咪把玩具球扣留了。（圖／網友黃晨芸授權提供，下同）

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馬麻黃晨芸說，「影片當時安咕剛睡醒，難免還有點起床氣，抱到客廳讓她玩球，不久後就聽到哭聲，走過去才發現是因為安寶把球拿走了。」畫面中，安咕本來稍微平靜後想拿回球，但安寶不肯鬆手，讓傷心的她徹底崩潰，還踢腳叫鬧。安寶聽到哭聲，驚訝地盯著鏡頭，最後看見安咕哭到久久不能平復，才肯鬆開小毛手，把球讓給她，才使萌妹擦擦眼淚停止哭泣。

網友看了2位小朋友的互動影片後，紛紛留言，「笑死我了～ 看了好幾遍。」、「好可黏，可是邊看邊笑。」、「喵：妳贏了，讓妳！」、「小妹妹對不起，阿姨我真的忍不住笑了。」、「難得有貓皇不疼小奴才的耶～」、「傻眼貓咪！」、「互動太可愛了吧，貓咪也有投降的一天XDDDD」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

貓咪安寶是去年10月領養的，現在已9個月大，平時親人乖巧，和姊姊安咕平常感情超甜蜜，平時也會一起玩玩具，黃晨芸說，當時看見安寶那麼執著，才發現其實牠也很喜歡玩球，「之後姐弟倆和好如初，還是一起玩球，沒有再吵架了」。

▲安寶、安咕和好後一同玩球。

▲姐弟倆平常相處融洽，經常黏TT。

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