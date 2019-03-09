貓兄妹戰按摩枕　伸小毛手輕碰滾珠瞬間嚇抖：何方妖孽

實習記者曾珮瑄／採訪報導

何方妖孽，快給本喵現形！台中大里區的4歲小橘貓「拿鐵」和2歲半三花貓「小花」這天待在沙發上，低頭看著正在運轉的按摩枕，看起來非常專注，頭都快碰到枕頭了，後來小花好奇心作祟，伸出小毛手試探，一碰到正在動的滾珠，2隻貓都緊張地拱背「抖一下」，模樣十分逗趣。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

▲拿鐵和小花盯著按摩枕，一碰到就嚇得拱起背。（圖／網友戴家芯授權提供，下同）

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主人戴家芯說，家中貓星人之前喜歡會動的清潔球，用按摩枕時，牠們看起來很感興趣，才會把枕頭攤在沙發上讓貓咪觀察。影片中，拿鐵和小花相當專心地低頭，盯著枕頭內不停運轉的滾珠，像是邊遲疑到底要不要「摸摸看」，後來小花鼓起勇氣，伸出小毛手想挑戰，結果一碰到，2隻貓都緊張地拱背「抖一下」，拿鐵嚇到後還盯著小花，彷彿在說，「妳幹嘛啦！要碰也不先說，嚇死本喵了。」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

兄妹倆都是領養來的，但都很親人愛撒嬌。小花年紀小又膽小，聽到吸塵器會嚇得躲起來；平時調皮，常弄哥哥拿鐵，但成熟的拿鐵都會讓著牠，所以彼此感情融洽。網友們看見2喵和按摩枕大人「僵持不下」的影片，紛紛留言表示，「會不會過陣子，牠們就會賴在那邊。」、「牠們好想玩哦」、「超級可愛！」。

▲平時2隻貓感情融洽。

▲小花在幫哥哥舔舔～

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