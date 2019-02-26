柴秀「花式步伐」狂吠：來釘孤支啊！　高冷鵝子淡定面對挑釁

▲「伊卡」與「鵝鵝」單挑中。（影／網友湯榮玲授權提供，下同）

實習記者曾珮瑄／採訪報導

柴柴和「鵝子」展開世紀對決！台南玉井的2歲半柴犬「伊卡」挑釁馬麻養的2隻鵝，牠搖著尾巴吠叫，隨即跳到一旁，等3歲「鵝鵝」靠近，又跑到後面左右亂跳，似乎想用絢爛步伐擊退鵝前輩；但老練對手超淡定，面對挑釁仍不為所動，最後似乎覺得很無趣，還轉身向後走。

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▲伊卡壓低身體防禦，但對手超淡定。

影片中，伊卡先是對2隻鵝吼叫「下馬威」，看到其中1隻步步逼近，牠迅速跑到後面左右亂跳，展現靈巧的花式步伐，還時不時放低身體，似乎想震懾對手。平時常對人吼叫的鵝鵝面對這次挑釁卻異常淡定，先是不斷隨著伊卡的身影「擺頭」，後來似乎看清了對方的手法，就默默轉身向後走。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

▲高冷的鵝寶貝們是馬麻的專業保全。

湯榮玲家中經營民宿，養了鵝當寵物，其中3歲的叫「鵝鵝」，另外2隻1歲多的都叫「啾啾」。鵝個性獨立，基本上不親人或動物，一生最多只認1個主人，警覺性也很高，所以只要陌生人靠近都會「開咬」，平時住在家門口外，有任何風吹草動都會大聲喊叫，也常被稱讚是「免費的保全」。想不到這次面對伊卡的挑釁，鵝鵝沒有生氣地吼回去或發動攻擊，還冷靜地走上前，像是在研究對方的絢麗步伐。

伊卡看到鵝常會搖著尾巴興奮大叫，對方若沒興致就不予理會，但心情好就會回應，一來一往的互動日常看起來十分逗趣，總吸引當地居民聚集觀看。看到毛孩們的相處情況，湯榮玲也忍不住笑說，「鵝與柴犬的生活大多都吵吵鬧鬧的。」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲鵝正在共處，畫面溫馨。

▲伊卡看到食物就乖乖坐下。

▲伊卡是2隻小毛孩的爸。



▲「鵝鵝」某日對把拔撒嬌，馬麻看了疑惑，「牠是不是吃錯藥了？」

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