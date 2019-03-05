ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

> >

歐告拍檔化身「拆家狂」咬禿沙發　她苦笑：原來內部構造長這樣

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

▲「春春」、「雨雨」興奮拆沙發。（圖／網友馮香綾授權提供）

春春(右)、雨雨(左)瘋狂拆沙發後，留下光禿禿的成果。（圖／網友馮香綾授權提供，下同）

實習記者曾珮瑄／採訪報導

趁主人不備，來個超級「大改造」吧！2隻米克斯拍檔「春春」、「雨雨」這天心癢癢，決定要搞破壞，馬麻馮香綾看見原本完好的沙發椅變得光禿禿，坐墊全被咬爛，兇手卻坐在一旁無辜地盯著自己，讓她忍不住發文苦笑說，「謝謝你們讓我了解沙發內部構造哦～押金是要不回來了，就從你們的伙食費扣吧！」

▲春春(左)和雨雨(右)。（圖／網友馮香綾授權提供）

請繼續往下閱讀...

▲春春(左)和雨雨(右)。

馮香綾說，起初領養春春、雨雨時，狗狗適應良好，也不會吃不下飯，反倒是她比較不習慣，「這2隻實在太愛亂咬東西！一開始最常咬網路線、電視線，東西換新又會繼續破壞，所以都沒辦法看電視。之前是不在家會偷咬，現在在家牠們也是會公然搞破壞！」這次牠們心血來潮咬沙發皮，再三勸阻都攔不住，後來放棄了，只好安慰自己，「至少現在回家不用清棉花了」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

網友們看見春春、雨雨創下的戰績後，紛紛佩服地說，「拆得好徹底！」、「就罰他們以後坐這張沙發吧！」，也有不少網友怕馮香綾家沙發壞了，房東會生氣，留言幫她出主意，「買一組類似的沙發，跟房東說說看，一般都不會故意刁難的！」，為此馮香綾男友表示，「房東人很好，除了讓狗狗住家裡，也會關心牠們兩個」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲2隻拆家汪犯錯後，坐在光禿禿沙發上裝無辜。（圖／網友馮香綾授權提供）

▲2隻拆家汪犯錯後，坐在沙發上裝無辜。

更多精彩內容：

關鍵字： 狗狗米克斯沙發

點這裡，留個言吧! FB Weibo
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

小黑喵看到新貓弟弟森77　超標準發音：不要～乾！

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

咬被被+2手踏踏　馬爾濟斯睡前「自我催眠術」…30..

要出門了！2柴冷淡伸懶腰　媽心碎：好歹也來門口裝裝..

四川工作收編體弱米克斯　9個月後躍升絕世「傻白甜」

出國前亂尿行李箱被關禁閉　聖上「伸毛掌賣萌+發射眼..

酣睡法鬥露小肥肚　媽貼心P上「豬肉部位圖」供網點菜

柴秀「花式步伐」狂吠：來釘孤支啊！　高冷鵝子淡定面..

幼貓被萌娃噴嚏聲嚇歪　光速向後彈飛「四腳朝天」用滾..

法鬥化身專業球員　邊跑邊伸修長「黃金左腳」完美攔截

法鬥保全顧門想睡　「2隻棒棒腿」硬撐但頭殼快碰地啦

喵皇躺洗手台狂嚕身體享受「乾式泡泡浴」　網嗨：貓生..

黑貓專屬！快遞專車神還原　還能秒變移動宅急便所XD

馬爾濟斯睡前例行「自我催眠術」　咬被被+2手踏踏...

柴「狼嚎式」仰天和聲垃圾車　破音菸酒嗓網笑：來顆喉..

忠犬護主？實測主人遇難狗反應　網：那隻先烙跑的怎麼..

好味小姐-曾經舔到禿毛！為什麼貓咪愛舔毛？

妹妹哭不停！汪：爸快來看 暖男法鬥心疼坐著緊緊陪伴

【毛爸鮮食提案】毛孩元宵輕鬆學！與寶貝一起團圓過節..

嚕爸-嚕咪完全保護色！！雲林稻草捲

寵物訓練師-怎樣才能不讓貓咪討厭你？

浪浪別哭-用食物喚醒沈睡中的等家浪浪　牠們的反應超..

萌柴背上有隻「烤焦佩佩豬」！姨婆的「暖心原因」曝光

小貓嗆羊水呼吸衰竭　23歲女醫師「人工呼吸」救了牠

闖進車庫踩到黏鼠板狂哭！　幼貓寒冬「被迫斷食」險失..

臨盆遇森林大火！平頭女英雄助一家9口狗命脫困　10..

歐告拍檔化身「拆家狂」咬禿沙發　她苦笑：原來內部構..

萌汪快手造棉被坑　「屁股翹高高」埋潔牙骨：巴豆夭再..

見警「持刀靠近」慘叫求饒　帆布汪獲救秒「抱警」答謝

一抓致命！「人面鷹身」角鵰堪比美洲豹　一旦鎖定絕對..

滾去睡外面！一張圖詮釋「惹怒老婆的下場」　網笑：害..

苗栗母猴遭車撞又被狗攻擊　急救住院流出一團「有四肢..

一哥不好當厄文壓力爆炸　「我不是為了成名打球.....

研華攜手超微、明導　整合AI與嵌入式系統

萌柴背上有隻「烤焦佩佩豬」！姨婆的「暖心原因」曝光

SBL／生吃高麗菜的悍將　塞瑟夫勇奪第13周最佳球..

「中國煙草大王」褚時健去世　享耆壽91歲　

日本型男雜誌「台南北門路」當封面！台人2點集體崩潰..

快訊／雪山連下兩天雪！山友曝紛飛美景　「玉山未來5..

【奧斯塔羅】看吧！早就該聽我的　你是個愛說教的人嗎..

北韓深信「沒核武會垮台」　蓬佩奧：望數周內派協商團..

聖城魔咒？　金塊7年沒在馬刺主場贏球

寵物動物熱門新聞

媽傳影片給女兒　她點開手機淚崩

拉拉被咬破肚　有晶片卻回不了家

三花浪口鼻被削掉「上顎全沒了」

2.7KG小狗狂吞46根骨頭　..

愛犬拆特大禮物　驚喜到飛撲

洛威拿當扶手　陪9旬嬤慢慢散步

東西買太久！狗車上猛按喇叭催促

狗狗一直「咬舌頭」結果吐出贓物

路肩坐著恍神白狗　下車查看心碎

埃及聖䴉繁衍3000隻！　六福..

獨搭車被問共乘　她抖望旁瞬萌翻

被揪正小聲一點！白柴秒變溫柔音

忘記帶鑰匙！柴柴嗚嗚嗚心急探頭

神婆領養貓咪又消失　網友蛋洗神..

讀者迴響

熱門新聞

媽傳影片給女兒　她點開手機淚崩

拉拉被咬破肚　有晶片卻回不了家

三花浪口鼻被削掉「上顎全沒了」

2.7KG小狗狂吞46根骨頭　..

愛犬拆特大禮物　驚喜到飛撲

洛威拿當扶手　陪9旬嬤慢慢散步

東西買太久！狗車上猛按喇叭催促

狗狗一直「咬舌頭」結果吐出贓物

路肩坐著恍神白狗　下車查看心碎

埃及聖䴉繁衍3000隻！　六福..

獨搭車被問共乘　她抖望旁瞬萌翻

被揪正小聲一點！白柴秒變溫柔音

忘記帶鑰匙！柴柴嗚嗚嗚心急探頭

神婆領養貓咪又消失　網友蛋洗神..

免棉被！嬤躺沙發　貓咪一秒蓋滿

最新影片

更多

黑貓專屬！快遞專車神還原　還能秒變移動宅急便所XD

馬爾濟斯睡前例行「自我催眠術」　咬被被+2手踏踏...30秒就見效！

柴「狼嚎式」仰天和聲垃圾車　破音菸酒嗓網笑：來顆喉糖？

忠犬護主？實測主人遇難狗反應　網：那隻先烙跑的怎麼回事XD

好味小姐-曾經舔到禿毛！為什麼貓咪愛舔毛？

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新聞雲股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面