歐告拍檔化身「拆家狂」咬禿沙發　她苦笑：原來內部構造長這樣

▲春春(右)、雨雨(左)瘋狂拆沙發後，留下光禿禿的成果。（圖／網友馮香綾授權提供，下同）

實習記者曾珮瑄／採訪報導

趁主人不備，來個超級「大改造」吧！2隻米克斯拍檔「春春」、「雨雨」這天心癢癢，決定要搞破壞，馬麻馮香綾看見原本完好的沙發椅變得光禿禿，坐墊全被咬爛，兇手卻坐在一旁無辜地盯著自己，讓她忍不住發文苦笑說，「謝謝你們讓我了解沙發內部構造哦～押金是要不回來了，就從你們的伙食費扣吧！」

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▲春春(左)和雨雨(右)。

馮香綾說，起初領養春春、雨雨時，狗狗適應良好，也不會吃不下飯，反倒是她比較不習慣，「這2隻實在太愛亂咬東西！一開始最常咬網路線、電視線，東西換新又會繼續破壞，所以都沒辦法看電視。之前是不在家會偷咬，現在在家牠們也是會公然搞破壞！」這次牠們心血來潮咬沙發皮，再三勸阻都攔不住，後來放棄了，只好安慰自己，「至少現在回家不用清棉花了」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

網友們看見春春、雨雨創下的戰績後，紛紛佩服地說，「拆得好徹底！」、「就罰他們以後坐這張沙發吧！」，也有不少網友怕馮香綾家沙發壞了，房東會生氣，留言幫她出主意，「買一組類似的沙發，跟房東說說看，一般都不會故意刁難的！」，為此馮香綾男友表示，「房東人很好，除了讓狗狗住家裡，也會關心牠們兩個」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲2隻拆家汪犯錯後，坐在沙發上裝無辜。

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