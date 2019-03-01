出國前亂尿行李箱被關禁閉　聖上「伸毛掌賣萌+發射眼波」求原諒

實習記者曾珮瑄／採訪報導

貓咪犯錯裝萌求饒，奴才快噴鼻血啦！新北市不到1歲的萌喵「Juju」這天不小心亂尿尿，在馬麻Cheryl Chang出國前一天「迫害」她的行李箱，裡頭的衣服也全髒，闖大禍的Juju被「關在拘留室」還撒嬌裝沒事，時不時把小毛手伸出籠外，看起來就像在求原諒。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

▲Juju被關禁閉時，發送撒嬌電波求饒。（圖／網友Cheryl Chang授權提供，下同）

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影片中，Juju亂尿被罰關禁閉，於是癱倒在籠子，伸出小毛掌「勾引」奴才，雙手還在鐵網上踏踏，像是對Cheryl Chang發送嫵媚電波，求她原諒。影片放在臉書寵物社團，就有不少網友留言，「好可愛喔！放出來吧！」、「裝可愛求原諒。」、「馬麻開門～人家捨不得妳離開啊」。

年紀小的Juju平時很愛玩，不陪牠玩的話，會用臭臭的小手戳人嘴巴、鼻孔，平時喜歡出其不意地嚇人，一被發現又會站在原地不動，彷彿在玩「123木頭人」一樣；同時也還是專業的「躲貓貓」達人，什麼小角落都能鑽進去，躲的時候還不會發出聲音，讓馬麻有時找不到，會傷透腦筋。



但Juju其實個性乖巧，不會故意找麻煩，當初亂尿也是因為把深灰色的行李箱誤認為貓砂，才會不小心犯錯，也不會因為生氣就朝Cheryl Chang伸爪子。她說，「我曾被狗咬過，所以會怕小動物，這個小天使的出現，不但讓我不再害怕任何動物，還療癒了我！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲Juju愛玩捉迷藏，哪裡都能躲。

▲Juju平常喜歡在陽台看小鳥。

▲Juju很怕看醫生，知道要打預防針，就縮成一團。

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