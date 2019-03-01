ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

> >

出國前亂尿行李箱被關禁閉　聖上「伸毛掌賣萌+發射眼波」求原諒

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

實習記者曾珮瑄／採訪報導

貓咪犯錯裝萌求饒，奴才快噴鼻血啦！新北市不到1歲的萌喵「Juju」這天不小心亂尿尿，在馬麻Cheryl Chang出國前一天「迫害」她的行李箱，裡頭的衣服也全髒，闖大禍的Juju被「關在拘留室」還撒嬌裝沒事，時不時把小毛手伸出籠外，看起來就像在求原諒。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

▲Juju被關緊閉時，發送撒嬌電波求饒。（圖／網友Cheryl Chang授權提供）

▲Juju被關禁閉時，發送撒嬌電波求饒。（圖／網友Cheryl Chang授權提供，下同）

請繼續往下閱讀...

影片中，Juju亂尿被罰關禁閉，於是癱倒在籠子，伸出小毛掌「勾引」奴才，雙手還在鐵網上踏踏，像是對Cheryl Chang發送嫵媚電波，求她原諒。影片放在臉書寵物社團，就有不少網友留言，「好可愛喔！放出來吧！」、「裝可愛求原諒。」、「馬麻開門～人家捨不得妳離開啊」。

年紀小的Juju平時很愛玩，不陪牠玩的話，會用臭臭的小手戳人嘴巴、鼻孔，平時喜歡出其不意地嚇人，一被發現又會站在原地不動，彷彿在玩「123木頭人」一樣；同時也還是專業的「躲貓貓」達人，什麼小角落都能鑽進去，躲的時候還不會發出聲音，讓馬麻有時找不到，會傷透腦筋。

但Juju其實個性乖巧，不會故意找麻煩，當初亂尿也是因為把深灰色的行李箱誤認為貓砂，才會不小心犯錯，也不會因為生氣就朝Cheryl Chang伸爪子。她說，「我曾被狗咬過，所以會怕小動物，這個小天使的出現，不但讓我不再害怕任何動物，還療癒了我！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲Juju愛玩捉迷藏，哪裡都能躲。（圖／網友Cheryl Chang授權提供）

▲Juju愛玩捉迷藏，哪裡都能躲。

▲Juju平常喜歡在陽台看小鳥。（圖／網友Cheryl Chang授權提供）

▲Juju平常喜歡在陽台看小鳥。

▲Juju很怕看醫生，知道要打預防針了，就縮成一團。（圖／網友Cheryl Chang授權提供）

▲Juju很怕看醫生，知道要打預防針，就縮成一團。

更多精彩內容：

關鍵字： 貓貓喵皇可愛撒嬌新北市

點這裡，留個言吧! FB Weibo
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

1天尻3次！主人：你結紮了　法鬥聽到秒垮臉心死QQ

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

酣睡法鬥露小肥肚　媽貼心P上「豬肉部位圖」供網點菜

柴秀「花式步伐」狂吠：來釘孤支啊！　高冷鵝子淡定面..

幼貓被萌娃噴嚏聲嚇歪　光速向後彈飛「四腳朝天」用滾..

法鬥保全顧門想睡　「2隻棒棒腿」硬撐但頭殼快碰地啦

喵皇躺洗手台狂嚕身體享受「乾式泡泡浴」　網嗨：貓生..

敖嗚～　「狗界帕華洛帝」跟垃圾車尬高音：快來倒喔！

影／快摸我！斯塔福倒地「曬奶」手手懸空　慘變外星鱷..

緣分締造奇蹟！　貼心柴聽懂約定「暖守罕病女孩2年」

影／汪心急想吃「炙燒牛骨頭」　被燙「抖一下」氣得罵..

黑貓強闖英超足球場「炫技」…球員笑到踢不下去　全場..

美貓表情崩壞...單邊嘴角向上抽動　奴才：牠天天對..

6個月法鬥猴急獻出「第1次」　喵哥嚇傻「急跳紙箱」..

罐罐大盜蹲馬步奮力扳冰箱！　馬麻安全鎖神器出招完美..

聖上忘情狂舔彌勒佛大肚 網友：難怪祂笑成這樣XD

「你好吵喔！」毛孩止不住的碎念　馬麻都崩潰

正妹飼主打包「爛毛」生物回家 4個月後…奇蹟變身絕..

柴「狼嚎式」仰天和聲垃圾車　破音菸酒嗓網笑：來顆喉..

見店貓蹭過來以為被臨幸　下秒見「屁股一縮」客人筆電..

「賞我加班罐罐！」白天上班晚上應酬 　帶金：吃不消

雪橇犬怕電扶梯...腿軟不敢上去 爸男友力MAX「..

洗衣機發出轟隆怪聲！　肥橘貓當「滾輪」努力跑健身中

喵星人吃飯自創「好美味之歌」　唐老鴨嗓低頭哼唱：L..

以為要被咬！霸氣喵老大凶狠衝刺　下秒狂蹭奴才：摸我

媽咪說要輕輕的！萌娃霸氣拔奶嘴　對準喵喵「啾下去❤..

出國前亂尿行李箱被關禁閉　聖上「伸毛掌賣萌+發射眼..

影／淡水3祖孫寒風中「沙埋瑪爾濟斯」　牠被困住只剩..

動物園「穿山甲列車」3節車廂坐滿滿　每趟只要銅版價..

代理媽每2HR餵巴掌大白鼻心寶寶　看牠「上學」捨不..

被雨打到瞇瞇眼也要散步！　柴犬耍賴不走…任性成「花..

睡覺時間到！聖上1秒塞進大腿間　媚眼勾人：奴才晚安..

大陸海軍70年生日趴亮點　專家：航母和055大型驅..

男歌手「開唱因病延期」攏係假　被爆真相：他偷吃被名..

下面氣不通！硬逼準新娘做10分鐘　神棍「強摸下體」..

川普錯過大好機會！　北韓副外相控：「美式算計」打擊..

挺吳派拱韓出馬？　朱立倫：黨內制度沒有二階段初選

孫女車禍要截肢！嬤淚求觀音「折壽換痊癒」　神明給4..

當Kawasaki忍者400對上30歲老前輩！好騎..

閣樓驚見失蹤330年名畫！　屋主是拿破崙軍官後代...

狗改不了吃屎！毛小孩「想吃便便」4原因...怕你罵..

恭請「林義雄陛下」移居台中火力電廠　蔡正元：解除萬..

寵物動物熱門新聞

黑貓闖英超炫技　球員笑到踢不下..

直擊被雪活埋瞬間　英勇汪挖雪救..

海邊釣到奇怪龍蝦　帶回家養超悲..

女童拉尾拖橘貓　刺青爸道歉了！

超巨兔保母顧寶寶　一哭馬上通知..

媽上廁所「眾狗保護→獨自奮戰」

高雄正妹深夜衝馬路救「抹布狗」..

5隻奶貓不尿尿　母愛基各舔一下..

野營半夜突感溫暖　他睜眼嚇一跳

寶寶手套有狗腳印？爸：寵物店買..

狗的報恩！主婦汪半夜叼回一袋生..

爸染頭髮「滴到白柴頭上」洗不掉

月貴妃將答應甩下　快步爬上龍床

奴才快回家！2汪連撥16通「9..

讀者迴響

熱門新聞

黑貓闖英超炫技　球員笑到踢不下..

直擊被雪活埋瞬間　英勇汪挖雪救..

海邊釣到奇怪龍蝦　帶回家養超悲..

女童拉尾拖橘貓　刺青爸道歉了！

超巨兔保母顧寶寶　一哭馬上通知..

媽上廁所「眾狗保護→獨自奮戰」

高雄正妹深夜衝馬路救「抹布狗」..

5隻奶貓不尿尿　母愛基各舔一下..

野營半夜突感溫暖　他睜眼嚇一跳

寶寶手套有狗腳印？爸：寵物店買..

狗的報恩！主婦汪半夜叼回一袋生..

爸染頭髮「滴到白柴頭上」洗不掉

月貴妃將答應甩下　快步爬上龍床

奴才快回家！2汪連撥16通「9..

阿公怕汪幫顧寶寶太累「馬殺雞服..

最新影片

更多

美貓表情崩壞...單邊嘴角向上抽動　奴才：牠天天對我擺這張嘲諷臉！

6個月法鬥猴急獻出「第1次」　喵哥嚇傻「急跳紙箱」逃開

罐罐大盜蹲馬步奮力扳冰箱！　馬麻安全鎖神器出招完美封鎖

聖上忘情狂舔彌勒佛大肚 網友：難怪祂笑成這樣XD

「你好吵喔！」毛孩止不住的碎念　馬麻都崩潰

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新聞雲股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面