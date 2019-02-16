敖嗚～　「狗界帕華洛帝」跟垃圾車尬高音：快來倒喔！

實習記者曾珮瑄／採訪報導

汪星人也能當歌手喔！5歲黃金獵犬「拿鐵」聽到垃圾車音樂，就興奮地跟著曲調狂飆高音，唱歌時還不忘左顧右盼，露出得意洋洋的神情，彷彿在提醒附近鄰居「緊來倒垃圾喔～」。

影片中，拿鐵抬著頭、嘟嘟嘴開始唱歌，中途還閉起眼睛，看起來十分享受自己的天籟，遇到音樂空檔除了會記得停頓，還能邊舔舌頭邊尋找飆高音節奏，專業程度直接媲美「狗界帕華洛帝」，牠唱著歌還東張西望，就像在提醒住戶們「快點出來倒垃圾啦！」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

▲拿鐵跟著垃圾車唱歌。（圖／臉書粉專「鬼靈精怪的Latte」授權提供，下同）

把拔林舜仁表示，平時拿鐵很喜歡唱歌，垃圾車和消防車經過時都會「合音」，出門偶爾也會開心地哼幾句，看到牠很享受唱歌，所以才錄成影片放到網路上分享。網友們看到如此新奇的畫面紛紛留言，「超級可愛的啦！」、「這其實是二哈吧！披著阿金毛的二哈。」、「伴唱的key有點高了～哈哈哈」、「好可愛！我們家的只會默默看我去追車。」、「我決定要把垃圾拿去台中倒」。

▲拿鐵很喜歡玩水。

拿鐵平時除了喜歡唱歌，還喜歡游泳、玩水，去到有水坑的地方都會想下去玩，不過有時牠也會「凸槌」地跳進泥坑，讓把拔傷腦筋。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲拿鐵跳進泥坑玩，腳全髒了。

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