快摸我！斯塔福倒地「曬奶」手手懸空　慘變外星鱷魚

實習記者曾珮瑄／採訪報導

狗狗想討摸時總會出千奇百怪的招！2歲英系斯塔福犬「蘇霸露」這天躺在地上秀小肥肚，伸出雙手還露出一大口嚇人白牙想要親近主人，結果撒嬌失敗，場景反而看起來很像走針的「外星物種」，讓網友笑不停。

▲「蘇霸露」搞怪撒嬌法。（圖／網友蘇益震授權提供，下同）

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把拔蘇益震說，平時家中毛孩超愛撒嬌，有時過於熱情會制止，沒想到牠竟然直接翻身「等人摸」。蘇霸露靜靜躺在地上，豪放地露小肥肚「曬奶」，伸出2隻小短手懸在半空中，不停搖著尾巴向主人明示，「我都那麼主動了還不摸我！」，最後還飢渴舔舌露出一口白牙，原本應該是可愛的撒嬌姿勢變得像是「奇行種」對人示威，也讓網友笑不停神回，「外星狗嗎？」、「塞乃就變成鱷魚狗狗。」、「汪：給你看高清無碼5D啊...」、「ㄎㄧㄤ掉了」。

▲「蘇霸露」是金剛芭比，被牠撞到會跌倒。

把拔時常記錄蘇霸露各種奇怪表情當作生活樂趣，「牠力氣大還會把人撞倒，像是金剛芭比一樣！平時最喜歡的事情是玩球，有時還會玩到睡著。」

▲蘇霸露玩累了，抱著球就睡。

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