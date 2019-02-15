緣分締造奇蹟！　貼心柴聽懂約定「暖守罕病女孩2年」

▲可愛的肉圓是家中不可或缺的成員。（圖／網友「黃美華」授權提供，下同）

實習記者曾珮瑄／採訪報導

乖巧的毛孩除了能讓主人開心，同時也締造了不可思議的奇蹟！總是相當聽話的柴柴「肉圓」，不僅讓家中氣氛溫馨，也讓馬麻患病的小女兒抑制了病情。看著肉圓為這個家帶來的美好，也讓馬麻黃美華忍不住深切地說，「現在想起來，真的是緣分！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

馬麻其實本來怕狗、怕貓，是為實現患病小女兒的願望才想辦法克服。原來，黃美華的女兒17歲時確診罹患會反覆發作的罕病，不僅可能併發憂鬱症，長期做核磁也使她相當痛苦，還曾引起輕生念頭。女兒在住院期間，有次到公園散步時看到人溜狗，就很想養一隻貼心的汪汪。為讓女兒有運動的動力，黃美華決定試著用「寵物療法」做為特殊方針，希望能改善女兒病情。

黃美華說，原打算在南寮收容所領養狗隻，沒想到女兒因看過《十二夜》，見到收容所中眾多狗狗的可憐眼神時，引發內心焦躁自責、情緒不穩；加上母女倆沒有領養經驗，證件沒帶齊，只好作罷。回程路上，她們路過1間小小的寵物店，看見裡面走路不便的柴柴，便決定帶牠回家陪伴。

肉圓成為家中一員時，馬麻默默和牠說，「希望你能好好陪伴我女兒，讓她的病好起來」。這2年來，肉圓謹守了這個「秘密約定」，在牠暖心陪伴下，女兒有了心靈上的快樂與滿足，病情也漸漸好轉，沒有復發跡象。因此黃美華全家人都很感謝這位「小天使」成為家中成員，也感謝牠治癒了女兒。

除了貼心陪伴，肉圓更是家中的聰明寶貝，平時想喝水會主動要，吃飯時間也會咬碗找主人。這天牠在家中亂跑，大聲吼叫，馬麻忍不住地說「卡細聲ㄟ！」，牠似乎聽懂了，不但放低音量還開始盯著主人嗚嗚地叫，像是在問：「這樣夠小聲了嗎？」影片分享到臉書公開社團後，也有網友覺得神奇，「好像柴柴都聽得懂『小聲點』欸...。」、「好可愛喔！」、「太專業！」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

▲要吃飯時肉圓會自己咬碗找主人。

▲柴柴「肉圓」是女兒的守護天使。

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