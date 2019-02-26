酣睡法鬥露小肥肚　媽貼心P上「豬肉部位圖」供網點菜

▲馬麻把魯胖的睡姿P成「豬肉分佈圖」。（圖／網友Landy Cheng授權提供，下同）

實習記者曾珮瑄／採訪報導

法鬥睡覺的模樣讓人不禁聯想到另類畫面！2個月大的法鬥「魯胖(Poutine)」側躺時露出了圓滾滾小肥肚，馬麻拍下照片並改造成「豬肉部位圖」，網友看了也忍不住說「看起來很可口！」、「嘴邊肉來一份。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

馬麻Landy Cheng在接受《ETtoday寵物雲》採訪時提到，平常魯胖愛吃，如果飯不夠會吵著要，也會因為要吃早餐盧人起床。這天牠側躺睡，露出小胖肚，看起來就像「麝香豬」，馬麻才靈機一動，把這模樣變成「豬肉部位圖」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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還是幼犬的魯胖起初常常「哎哎叫」跟發抖，晚上睡醒會想「塞乃」，所以馬麻為了牠只好睡在客廳沙發。魯胖平時愛吃蘋果、生菜，也相當好動，常把喜歡的東西或食物拖回窩裡，有時也會偷走馬麻的球鞋，讓她找不到。

▲魯胖平時喜歡仰著睡。

Landy Cheng表示，過去家裡曾養過浪浪，但狗狗過世後家人都難過到不願再養，後來她到加拿大留學，家人才同意她養隻毛孩陪伴在側。然而，加拿大的《動保法》相當嚴格，據當地規定，要領養狗狗的人若沒有自己的房子，也要持有「原屋主」的同意書及電話；家中後院圍欄高度有一定標準，草地不許使用除草劑等。

身為「國際學生」的Landy Cheng因為沒有固定薪水，並不符合領養資格，因此她才決定透過「配育員(Breeder)」的方式，帶藍眼、灰身體的法鬥魯胖回家養育。配育員制度每年產期、數量穩定，每隻狗狗都有「註冊」也都有血統保證，不會為了產量把狗關在密閉空間「強制配種」，產生「近親繁殖」的問題。

▲魯胖是有被「註冊」過的狗狗。

▲魯胖是有被「註冊」過的狗狗。

▲馬麻拖鞋被「小偷」拿走。

▲魯胖第一次看到鏡子中的自己，嚇一跳後迅速跑走。



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