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咬被被+2手踏踏　馬爾濟斯睡前「自我催眠術」…30秒後度估了

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實習記者曾珮瑄／採訪報導

狗狗睡前的習慣動作常會萌倒主人！新北市9個月大的馬爾濟斯「屁屁」睡前習慣咬著被被，再用2隻小毛手不停打節拍，看起來就像喜歡「踏踏」的喵星人，動作持續不到半分鐘就緩緩瞇眼，安穩入睡，獨特的「自我催眠法」每天都萌翻把拔黃亮達。

▲「屁屁」睡前喜歡咬被子。（圖／網友黃亮達授權提供）

▲「屁屁」睡前喜歡咬被子。（圖／網友黃亮達授權提供，下同）

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黃亮達說，屁屁每天晚上一定會重覆這些動作才能入睡，「不過平時女兒是睡前才會想咬被子，也沒有特別偏愛哪條，所以晚上看到就知道牠準備要呼呼大睡了。」影片中，屁屁安靜地咬著被被，2隻小毛手不停拍打，看起來很像貓咪在「踏踏」，沒多久就停住動作，閉上眼度估，一驚醒又會開始打節奏，最後累得甜美入夢鄉。

網友看到影片紛紛留言，「這是一種儀式嗎？太可愛了～」、「融化了～好像貓咪踩踩。」、「喵的靈魂裝進汪的身體。」、「像小baby一樣～」、「有夠療癒的！」、「狗狗也踏踏」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

屁屁當初來家裡時雖然才3個月大，但一點都不怕生，反而調皮愛玩又會咬拖鞋，對牠來說，拿食物的「都是主人」。現在屁屁已9個月大，只要看到好奇的事物，會「歪頭」露出疑惑神情，還很喜歡睡在自己的碗上。

 ▲屁屁一好奇會歪頭，還會睡在碗上。（圖／網友黃亮達授權提供）

▲屁屁一好奇會歪頭，還會睡在碗上。

▲愛玩的屁屁被自己尿布困住。（圖／網友黃亮達授權提供）

▲愛玩的屁屁被自己尿布困住XD

▲可愛的屁屁是把拔的心肝寶貝。（圖／網友黃亮達授權提供）

▲可愛的屁屁是把拔的心肝寶貝。

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關鍵字： 狗狗馬爾濟斯催眠

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