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法鬥化身專業球員　邊跑邊伸修長「黃金左腳」完美攔截

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實習記者曾珮瑄／採訪報導

嘴裡叼球的法鬥「嘎洽(GACHA)」，看到又有彈力球被丟出，毫不猶豫的展開步伐，興奮地追上前，想用嘴巴接的牠想到自己嘴巴「塞不下」了，因此邊跑邊伸出修長的「黃金左腳」想攔截，雖然中途不小心把目標物撥遠，最後仍成功地抓著2顆球，不停地咬。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

畫面中，嘎洽專心盯著人手中的球，看「目標物」被丟出後急忙邁開步伐狂追，本想用嘴接，才意識到自己有叼球；牠邊看著球向前彈，邊伸出「黃金左腳」想攔截，雖然中間不小心用右腳把球踢飛，最後還是「收服成功」。把拔江亞霖將影片「慢速播放」，完整呈現嘎洽努力的樣貌，讓不少網友看了留言笑說，「高手中的高手啊」、「太聰明了！」、「好可愛哦～全力以赴的精神 ～可嘉～」。

▲起初嘎洽身形消瘦。（圖／網友江亞霖授權提供）

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▲起初領養嘎洽時，牠身形消瘦。（圖／網友江亞霖授權提供，下同）

江亞霖從前就喜歡法鬥，某次在網路上「領養狗狗」的文章中看到1歲半的嘎洽，就決定帶牠回家，「剛開始狗狗很瘦，腸胃也不好，常常吐或者腸胃炎，慢慢調理後就完全好了。」現在嘎洽活潑好動，是江亞霖經營的扭蛋店的「鎮店之寶」，常會有客人特地帶法鬥來找牠玩。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

嘎洽在店裡時都會被拴住，才不會亂咬客人購買的商品，因為對扭蛋情有獨鍾，還曾趁江亞霖外出買東西時，把要上架的扭蛋們咬爆，讓主人只好便宜兜售蛋中「內容物」。不過也有不少網友擔心，嘎洽若不慎誤食扭蛋碎片，會產生危險。對此江亞霖表示，「嘎洽只是喜歡把扭蛋咬爆，不會亂吃碎片，不會常讓牠玩扭蛋，若牠在玩會好好看著，大多時間還是讓牠咬一般的彈力球。」

▲嘎洽對扭蛋殼愛不釋手。（圖／網友江亞霖授權提供）

▲嘎洽對扭蛋殼愛不釋手。

▲嘎洽喜歡玩球。（圖／網友江亞霖授權提供）

▲嘎洽喜歡玩球。

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關鍵字： 法鬥狗狗汪星人扭蛋

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