四川工作收編體弱米克斯　9個月後躍升絕世「傻白甜」

▲可愛的Doffy是馬麻的心頭肉。（圖／網友Jie Chiu授權提供，下同）

實習記者曾珮瑄／採訪報導

每天能看見可愛的米克斯「Doffy」，讓馬麻Jie Chiu覺得心暖暖！在四川成都工作時，Jie Chiu的老公為了適應不良的她，從犬社帶回Doffy，現在狗狗已9個月大，不但貼心還有種種可愛舉動，讓馬麻覺得「養這個寶貝很值得！」。

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▲領養Doffy時(左)，牠相當瘦小，但現在(右)已經7公斤重。

Jie Chiu說，某日怕狗的老公竟然會抱著幼犬回家，讓她又驚又喜，「我先生說，當地人亂混犬種，只要是沒賣出的『串串狗』(米克斯)，都會集體放置犬社，所以才帶了1隻回家陪伴我。」現在老公不但克服了對狗的恐懼，還能和Doffy黏在一起，平時也會捐款給狗狗慈善團體，讓她很欣慰。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

起初Doffy很膽小，見到陌生人會「嚇到漏尿」，身體相當虛弱，還長期營養不良，花了不少心力和醫藥費。現在Doffy身體健康，個性親人又愛撒嬌，還會有「像人類」的舉動，不但吃飯前會坐在椅子上等，天氣冷也會吵著要穿「睡衣」才肯睡，家中有客人來訪時，也會很大方的叼「禮物」送人，乖巧又貼心的模樣相當討人喜歡。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲Doffy睡前要穿睡衣，吃飯時也會坐在椅子上等。

▲把拔克服對狗的恐懼，和Doffy很親。

▲Doffy對客人很熱情，會咬拖鞋「當禮物」。

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