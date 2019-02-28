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要出門了！2柴冷淡伸懶腰　媽心碎：好歹也來門口裝裝樣子

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實習記者曾珮瑄／採訪報導

2隻超現實柴柴讓主人體會了「邊緣人的痛」！這天馬麻Min Fang Yu準備出門，臨走前和家中狗狗道別「馬麻要出門了！」希望毛成員到門口送她，但3歲赤柴「橘子」和2歲西裝柴「Yuma」卻超級不領情，聽到她說要走，完全沒有要上前撒嬌的意思，還各做各的事，讓馬麻玻璃心碎滿地，「牠們果然比較愛把拔」、「好歹也來門口裝裝樣子啊」。

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▲2隻淡定柴。（圖／網友Min Fang Yu授權提供）

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▲2隻淡定柴。（圖／臉書粉專「柴犬-豆芽菜有橘子」授權提供，下同）

影片中，Min Fang Yu臨走前不停熱情地說「要出門囉～」，但橘子懶洋洋地趴在床墊上不起身；Yuma則是默默地伸懶腰，2隻汪汪盯著她，明明都有聽見，卻當作耳邊風，反應還超級冷淡，整支影片只有Min Fang Yu一人不停唱戲，也讓她忍不住覺得自己是邊緣人。

常關注這2隻狗的網友看到影片紛紛留言「如果是爸爸講，就不一樣了！」、「寶貝說：因為不是爸爸～」。原來柴柴們早已心有所屬，有時把拔出門在外打電話回家，2隻柴聽見他聲音以為他要回來了，還會乖乖跑到門口等。就算把拔偶爾會故意搶牠們最喜歡的床墊玩，毛成員們還是和他黏TT。

Min Fang Yu無奈的說，「其實我跟先生一樣都很疼橘子和Yuma，甚至我還比較常陪狗狗，只是不知道為何，就是比較愛和我先生撒嬌。」

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▲把拔回家了，橘子和Yuma高興轉圈迎接，還討親親。

▲2隻柴柴都超黏把拔。（圖／網友Min Fang Yu授權提供）

▲▼2隻柴柴都超黏把拔。

▲2隻柴柴都超黏把拔。（圖／網友Min Fang Yu授權提供）

▲橘子和Yuma喜歡擠床墊。（圖／網友Min Fang Yu授權提供）

▲橘子和Yuma喜歡擠床墊。

▲橘子疼愛Yuma，會幫牠舔舔耳朵，平常還會留食物給牠吃（圖／網友Min Fang Yu授權提供）

▲橘子疼愛Yuma，會幫忙舔耳朵，平常還會留食物給牠吃。

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關鍵字： 柴柴汪星人撒嬌

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