萌汪快手造棉被坑　「屁股翹高高」埋潔牙骨：巴豆夭再享用

實習記者曾珮瑄／採訪報導

毛孩藏「寶物」囉！高雄市的1歲米克斯「QQ」，這天接收了主人Hua Nu賞賜的潔牙骨大餐，但牠卻沒有立即享用，反而快速挖著一旁的棉被，想把潔牙骨埋起來，還露出翹臀。QQ看見「寶物」被主人發現時，還會迅速叼回，四處找尋下一個最佳藏匿點！

Hua Nu接受《ETtoday寵物雲》採訪時表示，平時QQ很愛找她玩，會把球塞在床頭櫃或床縫，盧她拿出來，沒想到這次拿到潔牙骨，沒有直接滿意地享用，而是狂挖床單想埋進棉被裡。影片中，QQ快速揮動雙手、屁股翹高挖床單，再把潔牙骨埋進「開鑿」的棉被坑，最後還用頭頂了「隱形泥土」，確保東西埋好後滿意地離去，後來看見主人掀棉被，便快速叼走藏好的潔牙骨，尋找下一個藏匿點。

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▲QQ把棉被當作泥土不停地挖，馬麻還吐槽，「藏也不藏更隱密的地方」。（圖／網友Hua Nu授權提供，下同）

網友看完QQ藏潔牙骨的影片，紛紛留言表示，「前置作業好可愛呀～」、「好可愛啊，還保有野外生存的技能」、「假裝挖土就算了，最後還把土埋回去欸XD」，也有不少留言建議Hua Nu不要讓QQ吃「牛皮骨」，怕影響狗狗健康，為此她也謝謝網友們提供相關資訊。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

Hua Nu說，其實原本從沒想過要養浪浪，很怕自己只是一時「同情心氾濫」，但和QQ相處久了心境轉變，看著牠健健康康，也不再擔心照顧不好，「有時看見QQ，常會覺得棄狗的人很可惡。將來創業有成，也會想盡自己的能力救助流浪狗。」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲QQ愛玩球，每天都會出去散步。

▲QQ平時常亂咬尿布，還沒被罵就縮起耳朵。

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