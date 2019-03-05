浪貓全身爬滿蟲…研判隨時會死　他呵護後搖身變小甜心

▲抹布起初虛弱，現已健康許多。（圖／網友曾勢棠授權提供，下同）

實習記者曾珮瑄／採訪報導

流浪動物因為長期在外生存，身體挨餓受凍，常會有不少問題，因此領養浪狗浪貓的人，通常都要悉心照顧才行！高雄的網友曾勢棠某日騎車，差點撞到1隻突然竄到馬路中間的浪貓，誘捕後帶去醫院檢查，發現牠身體虛弱急需人照顧，於是決定收編牠，因為身體髒兮兮取名為「抹布」。透過他和女友悉心呵護，喵喵不但變得健康，也相當活潑可愛。

▲抹布是傲嬌又可愛的萌喵。

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曾勢棠接受《ETtoday寵物雲》採訪時說，起初抹布一直躲在汽車底盤下，極難誘捕，晚上抓到後立刻送醫院檢查，「當時牠全身爬滿蟲，醫生檢查後還說心臟有問題，器官也發炎了，隨時有可能死。」為呵護瘦弱的毛成員，曾勢棠和女友在網路上搜尋許多飼養指南，邊養邊學，希望能給貓咪全方位養護。2人平時細心照料牠，除了按時餵藥，也隨時注意喵喵的狀態，長期努力下，抹布的心臟狀況變得穩定，身體也已漸漸好轉。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

抹布剛開始來到家裡很怕生，會不停對人哈氣，身體健康後變漂亮了，反而傲嬌又黏人，還會為了和另1隻貴賓狗「九弟」爭寵，躲在門後嚇女友，想要獲取她的關注。為此曾勢棠說，「如果我在家，抹布就會比較乖，不在家時牠偶爾會亂跑、亂跳」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲抹布偶爾會和貴賓狗「九弟」爭寵。

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