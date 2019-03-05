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腫瘤老犬伴16年最終「自動關機」　她笑談養狗心態…網讚爆！

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▲當初在門口楚楚可憐的幼犬，16年時光過去，已然變成獨立有傲氣的狗狗。（圖／粉專「米克斯多帥呀。」授權提供，下同）

▲當初在門口楚楚可憐的幼犬，16年時光過去，已然變成獨立有傲氣的狗狗。（圖／粉專「米克斯多帥呀。」授權提供，下同）

實習記者曾珮瑄／採訪報導

當決定要負責牠的一生，就要讓牠在「自動關機」前都能幸福地活在世上！飼主「狗奴」有天領養了出現在家門口的小黃狗「多多」，想不到一養就是16年時間，原本才3個月大的多多，轉眼也已變成「多伯」，並於2年前病逝。經歷了狗狗的生老病死，也讓她忍不住感嘆，「養狗的心態很重要！一定要養好養滿不棄養。」

狗奴接受《ETtoday寵物雲》採訪時表示，多伯個性獨特，不親人也不親狗，連鄰居柴柴都會敬牠三分，「牠很傲嬌，只要是不想吃的食物會直接打翻；不愛的床會直接抓破，餓了還會碎碎念，可以說是1隻十分難相處的狗。」

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▲多伯吃到不喜歡的食物，直接把碗掀翻。

▲多伯吃到不喜歡的食物，直接把碗掀翻。

多伯14歲那年，狗奴剛好離職，發現汪汪胃口變差，精神也不好，因此決定帶牠去檢查，就診時發現罹患了「脾臟腫瘤」，才會貧血、虛弱，因為年紀大了，無法研判還能活多久，開刀也有一定風險，所以只用些許藥物和保健品控制，讓牠與腫瘤共存。狗狗每天喝牛肉湯，胃口差了就吃鮮食，長期之下恢復精神，能像從前一樣能吃能走，也像以前一樣愛發脾氣。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

▲多伯後期營養不良，身型消瘦，腹部出現骨頭痕跡。

▲多伯後期營養不良，身型消瘦，腹部出現骨頭痕跡。

但1年過去了，多伯病情惡化，營養吸收不良導致日漸消瘦，側腹甚至可明顯看出骨頭痕跡，為此，狗奴說，「當時帶牠出門時，常被指指點點，有阿伯說我會被動保抓走，也有人會問我『是不是都沒在餵』，每當這時候，我都會笑一笑，分享老狗生病的情況，再驕傲地說自己多寵牠，讓對方知道，世上就是有人這樣照顧狗狗！」

多伯生病期間，心境和態度沒有大轉變，一樣討厭被抱、一樣想咬鄰居的柴柴。當時主人帶牠去找寵物溝通師，問想吃什麼，牠除了說「想曬太陽」、「要吃軟軟的肉」以外，也說自己的病情「是自然的道理，你們不要強求！」這樣懂事的多伯，最終挑在106年母親節早上離開了。

▲多伯離開的前一天，牠平時疼愛的狗狗「帥帥」凝視著牠。

▲多伯離開的前一天，牠平時疼愛的狗狗「帥帥」凝視著牠。

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從發現腫瘤到過世，多伯活了2年，沒有急救或嚴重出血，送走毛成員後狗奴也說，「真心愛牠，就要陪牠到最後。狗老了一定會死，至少不要讓牠因為意外而離開你，讓寶貝們自動沒電而關機，是主人共同的目標。」而狗奴也將這系列懷舊圖文分享到粉專「米克斯多帥呀。」不少網友紛紛大讚她棒、喜歡她的心態跟觀點、謝謝她全心全意的愛
 

▲多伯離世後，狗奴將牠樹葬，並掛上了照片。

▲多伯離世後，狗奴將牠樹葬，並掛上了照片。

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關鍵字： 狗狗老狗米克斯米克斯多帥呀腫瘤

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