奴才忘帶鑰匙遭鎖門外　轉頭見聖上鄙視眼波：戶口名簿已被除名

▲主人回家時忘記帶鑰匙，貓咪Baby默默走出來看著她。（圖／網友林瑩授權提供，下同）

實習記者曾珮瑄／採訪報導

看到朕還不趕緊下跪！主人林瑩忘記帶鑰匙，打電話向家人求救，一轉身就看見8歲花貓「Baby」正默默用「鄙視」的眼神盯著她看，像是在用眼神罵，「怎麼那麼笨？還會忘記帶鑰匙！」，不少網友看到這樣的畫面，都搶著幫Baby「配旁白」，笑料不斷。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

林瑩在接受《ETtoday寵物雲》採訪時表示，她本身是社團老師，因為學校的野貓生了貓咪，沒人照顧才決定帶1隻回家養，毛成員對家人都很兇，也不願親近另外2隻貓咪，只願意給她「特權」，平常林瑩在忙也會主動靠過來。Baby雖然外表可愛，但個性卻很傲嬌，有次想趴在人身上，被推開還一定要回1拳才肯罷休！



這天林瑩下班回家時發現自己忘記帶鑰匙，就這樣被關在門外，連忙打電話請家人幫忙開門，結果救兵還沒來，轉頭卻發現Baby已經站在窗戶邊，默默用鄙視的眼神盯著她。

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網友看到這樣有梗的場景，紛紛興起幫Baby配旁白的念頭，「看看牠腳下有沒有正在撥弄妳的鑰匙...XD」、「妳領養ㄉ幹嘛回來ㄋ？戶口名簿已經除掉ㄌ」、「主子：這到底是誰家的蠢貨」、「外面站的那個陌生人很眼熟」、「奴才～還不進門餵罐罐，流連在外做啥？？？」、「看媽咪傻的...」、「這個家已經被我佔據了，沒有妳的容身之地了」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

▲Baby平時傲嬌，只讓主人疼，平常還會主動靠過來。

▲Baby小時候。

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