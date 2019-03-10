惡搞爸戴頭套扮「汪星人」　柯基嚇到精神出走：賣鬧喔

在 Instagram 查看這則貼文 Maple and Morty（@mapleandmortycorgi）分享的貼文 於 PST 2019 年 2月 月 15 日 上午 10:53 張貼

▲Maple被主人嚇到了。

寵物小組／綜合報導

老北賣鬧啦！美國奧勒岡州波特蘭市的柯基Morty平時活潑可愛，深受網友喜愛，主人為了逗牠，特地買了柯基面罩，裝扮成「汪星人」在地上爬行，沒想到狗狗看到奴才變成狗臉，嚇得拔腿就跑，還留下經典的害怕表情。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

平時主人疼愛Morty和Maple，也經常在Instagram紀錄家中柯基們的逗趣畫面，也因此讓他動起歪腦筋，決定要戴柯基頭套惡整狗狗。這天Morty無聊地在家閒晃，怎知突然出現了一個巨大柯基汪，嚇得後退三步，看見對方漸漸靠近，還忍不住吠了一聲，最後留下超驚愕表情。



影片PO出至今，已獲得了超過60萬的觀看次數，也有不少網友回覆，「我的老天阿！這也太可怕了吧～」、「Morty的臉實在太好笑！」、「我相信牠快嚇死了～」、「可憐的狗狗！如果是我一定也會嚇成這樣。」、「這又可怕又好笑～」

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不過也有不少網友很擔心這樣的行為，可能會讓毛寶貝留下陰影，為此主人也在留言區表示，「面罩只有在拍影片期間帶，只持續大約2分鐘，拿下來後Morty就恢復正常了，沒甚麼異狀，謝謝你們！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）



在 Instagram 查看這則貼文 Maple and Morty（@mapleandmortycorgi）分享的貼文 於 PST 2019 年 1月 月 28 日 下午 9:21 張貼

▲主人帶著面罩和Morty(左)、Maple(右)合照。

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