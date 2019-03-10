影／短腿法鬥想偷吃　歪頭趴餐桌伸舌49次：舔空氣成就達標

實習記者曾珮瑄／採訪報導

貪吃法鬥逮到機會就歪頭舔湯！新北市新莊1歲法鬥「奶油」這天看到碗盤裡的美食，心中小「餓」魔不停誘惑，於是先歪頭趴在桌上，接著伸出長長的舌頭想舔湯汁，但挑戰了49次都沒有吃到，還繼續可憐巴巴地呆望，也讓主人劉連友發文時忍不住說，「愛吃無極限！」。

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▲奶油想偷吃，伸出舌頭狂舔還是溝不到。（圖／臉書粉專「法鬥奶油」授權提供，下同）

劉連友接受《ETtoday寵物雲》採訪時表示，狗狗雖然很聽話卻很貪吃，肚子餓就會坐下裝乖或用手抓人。他平時用餐會把碗盤往餐桌中間放，奶油就會乖乖待在桌子旁，「這次碗盤比較靠外，牠覺得有機會，才擺出那種姿勢想偷吃。」

影片中，奶油歪著頭，趴在桌子上想要品嘗碗盤裡的菜，但牠手太短，沒辦法抓到食物，才伸出舌頭想用舔的。只是連續挑戰49次失敗還是想繼續嘗試，眼睛乾巴巴地盯著主人，像是在說「沒看到我那麼努力嗎？還不趕快讓我吃！」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

網友們看完影片，紛紛留言表示，「什麼姿勢都有」、「舌頭那麼長還勾不到，秀秀。」、「頭歪成這樣也要舔」、「感覺脖子快扭到了！」、「盤子好吃嗎？」、「吃的好辛苦呀！可愛極了！」、「偷吃尚未成功，短腳還需努力」。

▲奶油等吃的等到睡著。

▲奶油生性貪吃，盯著煎餃。

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