ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

> >

影／短腿法鬥想偷吃　歪頭趴餐桌伸舌49次：舔空氣成就達標

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

實習記者曾珮瑄／採訪報導

貪吃法鬥逮到機會就歪頭舔湯！新北市新莊1歲法鬥「奶油」這天看到碗盤裡的美食，心中小「餓」魔不停誘惑，於是先歪頭趴在桌上，接著伸出長長的舌頭想舔湯汁，但挑戰了49次都沒有吃到，還繼續可憐巴巴地呆望，也讓主人劉連友發文時忍不住說，「愛吃無極限！」。

（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲奶油想偷吃，伸出舌頭狂舔還是溝不到。（圖／臉書粉專「法鬥奶油」授權提供，下同）

請繼續往下閱讀...

▲奶油想偷吃，伸出舌頭狂舔還是溝不到。（圖／臉書粉專「法鬥奶油」授權提供，下同）

劉連友接受《ETtoday寵物雲》採訪時表示，狗狗雖然很聽話卻很貪吃，肚子餓就會坐下裝乖或用手抓人。他平時用餐會把碗盤往餐桌中間放，奶油就會乖乖待在桌子旁，「這次碗盤比較靠外，牠覺得有機會，才擺出那種姿勢想偷吃。」

影片中，奶油歪著頭，趴在桌子上想要品嘗碗盤裡的菜，但牠手太短，沒辦法抓到食物，才伸出舌頭想用舔的。只是連續挑戰49次失敗還是想繼續嘗試，眼睛乾巴巴地盯著主人，像是在說「沒看到我那麼努力嗎？還不趕快讓我吃！」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

網友們看完影片，紛紛留言表示，「什麼姿勢都有」、「舌頭那麼長還勾不到，秀秀。」、「頭歪成這樣也要舔」、「感覺脖子快扭到了！」、「盤子好吃嗎？」、「吃的好辛苦呀！可愛極了！」、「偷吃尚未成功，短腳還需努力」。

▲奶油等吃的等到睡著。

▲奶油等吃的等到睡著。

▲奶油生性貪吃，盯著煎餃。

▲奶油生性貪吃，盯著煎餃。

更多精彩內容：

關鍵字： 法鬥狗狗新北市新莊

點這裡，留個言吧! FB Weibo
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

狗車下來回踱步以為腳受傷　近看傻眼...網笑：還我眼淚

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

腫瘤老犬伴16年最終「自動關機」　她笑談養狗心態…..

萌汪快手造棉被坑　「屁股翹高高」埋潔牙骨：巴豆夭再..

歐告拍檔化身「拆家狂」咬禿沙發　她苦笑：原來內部構..

浪貓全身爬滿蟲…研判隨時會死　他呵護後搖身變小甜心

酣睡法鬥露小肥肚　媽貼心P上「豬肉部位圖」供網點菜

柴秀「花式步伐」狂吠：來釘孤支啊！　高冷鵝子淡定面..

幼貓被萌娃噴嚏聲嚇歪　光速向後彈飛「四腳朝天」用滾..

法鬥化身專業球員　邊跑邊伸修長「黃金左腳」完美攔截

法鬥保全顧門想睡　「2隻棒棒腿」硬撐但頭殼快碰地啦

喵皇躺洗手台狂嚕身體享受「乾式泡泡浴」　網嗨：貓生..

真實版鱷魚桌遊！觸碰牙齒機關　「蛀蟲貓」衝出咬人：..

頑皮柴翻廁所垃圾桶撒滿地　見姐回家...躲神桌狂抖..

火車上吃肉包！遭隔壁柴柴逼視 見最後一口下肚「笑容..

貓砂當把費！貪吃基拉出綠色大便 裝無辜「邊走邊放屁..

摸我不是牠！薩摩耶激動討摸　喵皇被阻傻眼貓咪：搶屁..

主人吸附力超強討「愛的抱抱」柴柴無奈甩不開只好一招..

癱貓在停車場流浪...遇媽獲新生　駕輪椅狂衝！最愛..

小黑狗後肢癱瘓受困爛泥黑水溝　徐文良心酸嘆：當流浪..

西裝柴想討摸卻發現「手太短」　空揮被忽視好尷尬：我..

雞婆柴看別人家的汪不聽話　硬牽走「帶回家管教」爸傻..

衣服黏一半...「怪癖黑貴賓」跑來開肚肚：這邊也要..

中途小幫手！奶貓酷愛「聖上牌」逗喵棒　撲空跺腳狂跳

15歲奶奶柴「回歸寶寶期」　臉埋媽懷裡...縮成球..

惡搞爸戴頭套扮「汪星人」　柯基嚇到精神出走：賣鬧喔

影／短腿法鬥想偷吃　歪頭趴餐桌伸舌49次：舔空氣成..

拆家比二哈殘暴！沙發碎屑堆拉出「炸毛生物」　戰鬥民..

凌晨1點半肚子餓...臘腸叼鐵腕秒變蒙面俠　快步奔..

家有「活力狗」最適合春天陪野餐！安全5tips讓寶..

男童牽台灣獼猴逛大街！童母：朋友送的「太可愛就收下..

奴才忘帶鑰匙遭鎖門外　轉頭見聖上鄙視眼波：戶口名簿..

騎士遭「撞後不理」怒報警　肇事者扯：不想浪費社會資..

隋棠兒子近照曝光！2個月大Olie「暴風成長」網看..

大灣區是港年輕人需求　霍啟剛提「三大方向」鼓勵深化..

藍綠退散政客滾蛋！憤怒男蛋洗謝龍介總部　加碼噴漆郭..

疑超車不慎！國1北上121K巴士、轎車6車連環撞　..

小資想零股致富靠「績優金融股」 達人教你挑選關鍵3..

洗選蛋v.s散裝蛋哪個好？挑選技巧曝...「10道..

16萬元婚紗照案外案！　台南「5000包攝影+彩妝..

Sandy爆吳宗憲愛亂講話　收粉絲留言：警告妳爸！

談世貿組織改革　陸商務部長鐘山提「三原則」、「五主..

寵物動物熱門新聞

奶狗遭刺痛到哭叫　媽媽跟著悲鳴

死鷹黑盒子揭密！刻意避飛一個地..

撿到小狗　他趕上班丟包動物之家

柴犬聽關鍵字崩潰到用菸酒嗓抗議

太可愛不忍拒絕　男童遛台灣獼猴..

新物種殺人鯨　在世界盡頭找到了

芭蕾舞姿打嗑睡　喵皇睜眼露殺氣

她見家被拆驚呼　二哈忽略還在忙

柯基or月月？　萌汪一跳起洩解..

4個撒嬌動作看貓咪暗示親密接觸..

阿金雨天散步被綁成「鳳眼肉包」

等主人化妝出門　二哈等到眼神死

怕被放生！　柴「顧門」堵好堵滿

火車上吃肉包　隔壁笑容逐漸母湯

讀者迴響

熱門新聞

奶狗遭刺痛到哭叫　媽媽跟著悲鳴

死鷹黑盒子揭密！刻意避飛一個地..

撿到小狗　他趕上班丟包動物之家

柴犬聽關鍵字崩潰到用菸酒嗓抗議

太可愛不忍拒絕　男童遛台灣獼猴..

新物種殺人鯨　在世界盡頭找到了

芭蕾舞姿打嗑睡　喵皇睜眼露殺氣

她見家被拆驚呼　二哈忽略還在忙

柯基or月月？　萌汪一跳起洩解..

4個撒嬌動作看貓咪暗示親密接觸..

阿金雨天散步被綁成「鳳眼肉包」

等主人化妝出門　二哈等到眼神死

怕被放生！　柴「顧門」堵好堵滿

火車上吃肉包　隔壁笑容逐漸母湯

拆家比二哈殘暴　她從破沙發拉出..

最新影片

更多

真實版鱷魚桌遊！觸碰牙齒機關　「蛀蟲貓」衝出咬人：抓到啦～

頑皮柴翻廁所垃圾桶撒滿地　見姐回家...躲神桌狂抖秒露餡

火車上吃肉包！遭隔壁柴柴逼視 見最後一口下肚「笑容逐漸母湯」

貓砂當把費！貪吃基拉出綠色大便 裝無辜「邊走邊放屁」媽：快氣暈

摸我不是牠！薩摩耶激動討摸　喵皇被阻傻眼貓咪：搶屁！

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新聞雲股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面