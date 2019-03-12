慢慢留這就好！　鄰童向洛威拿撒嬌甜喊：阿姨，妳可以去忙

▲慢慢個性穩定，小朋友喜歡找牠玩。

實習記者曾珮瑄／採訪報導

妳可以去忙啦～把可愛的狗狗留下，一切好說！小粉絲們和7歲洛威拿犬「慢慢」開心玩樂，主人王于安準備帶狗回去，還會捨不得，不但叫她可以先去忙，還說狗狗留在這邊玩就好。看見狗狗比自己還受寵，王于安分享這則故事時還不忘打趣地說，「被小朋友忽略的感覺真是不好說啊～」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

王于安接受《ETtoday寵物雲》訪問時說到，其實家裡先前已有養過洛威拿犬，家裡人特別喜歡狗狗憨直臉卻有「護衛犬個性」的反差萌，所以在103年得知領養資訊後，才決定到南投收容所認養慢慢，當時工作人員評估牠大約已有2歲，「毛成員剛來的時候，我用心教導了一陣子，使牠行為穩定，個性也漸漸被社會化，半年後已能和小動物接觸，但因為洛威拿是護衛犬，本身是『地盤主義者』，也有護主性格，所以平時還是會陪在身旁。」

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▲慢慢透過訓練後，已經能和主人養的「阿兔」相處。（圖／臉書粉專「洛威拿〝慢慢〞」授權提供，下同）

起初附近住戶都會怕慢慢，發現牠個性溫馴，才有了親近感，鄰居小孩們只要看見毛成員身影，都會跑來找牠玩，甚至偶爾還會撒嬌地說「希望狗狗留下來」，讓伴隨在側的王于安倍感欣慰，「家中經營寵物民宿，所以只要客人不怕狗，我都會帶慢慢出來見客，現在牠已經是店裡最可愛的『小店長』。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

談到訓練狗狗的過程，王于安說，「矯正狗狗這個區塊，都是在網路上看影片自學的，在教導過程中，慢慢適應相當良好，和小動物接觸時也個性穩定，不會亂攻擊，只是還是要人陪在身邊，不然怕牠不會控制力道，可能會傷到對方。」現在慢慢已經能和外人互動，也能夠和小朋友親近，是稱職的小保母，「有時反倒要教小孩怎麼和狗互動。小孩想摸牠，卻又會害怕，還大吼大叫，其實反而會讓狗狗很緊張，造成不好的影響。」

▲慢慢和鄰居小孩親密相處。

▲慢慢和比特犬「豆豆」是好朋友。

▲洛威拿「六六」(左)曾因攻擊飼主被送到收容所遺棄，被王于安訓練後性情穩定。



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