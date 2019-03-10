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喵皇賜30分鐘「頭皮去角質」服務　奴才怨嘆：快破皮啦

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實習記者曾珮瑄／採訪報導

朕今天心情好，就給奴才提供特別待遇吧～台中后里的6歲喵皇「呼嚕」跳到主人黃冠鈞身上，冷不防地開始舔頭頂，主子在服務期間表情相當高冷，還會不停換角度舔，超過30分鐘的「頭皮去角質」讓奴才忍不住說，「離不開...我要破皮了！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲呼嚕狂舔主人頭頂。（圖／網友黃冠鈞授權提供，下同）

▲呼嚕狂舔主人頭頂。（圖／網友黃冠鈞授權提供，下同）

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黃冠鈞在接受《ETtoday寵物雲》訪問時提到，呼嚕平常喜歡趴在人身上取暖，也會舔人塞乃，還曾把白衣服弄到變色，有時身體被舔太久也會覺得刺痛，「初次被呼嚕『服務』頭頂，想不到一次就是超過30分鐘！」。網友看了影片後紛紛留言，「這次最高榮譽！」、「炫耀文無誤。」、「這樣都不擔心有頭皮屑了。」、「在舔奇異果！？」、「覺得舒服～」，不過也有不少網友笑說，「牠其實是在『清舌苔』啦！」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

提到領養呼嚕的機緣，黃冠鈞說，貓咪是在1年前流浪到公司旁，之後便長期待在垃圾場附近，「每天早晨替牠清掃環境，餵養下發現牠很親人，後來公司同事本打算要打電話叫人把牠抓走，我才決定領養呼嚕，家裡的6毛也變成7毛了。」後來黃冠鈞帶呼嚕去獸醫院剪指甲，掃晶片才發現牠原來是別人家的主子，是因為不小心跑出家門，才開始1年多的流浪生活，「找到原飼主後，他們把貓咪託付給我照顧，偶爾也會來看牠過得好不好。」

▲吉娃娃「裙裙」(左)和呼嚕(右)躺人身上睡覺。

▲吉娃娃「裙裙」（左）和呼嚕（右）躺人身上睡覺。

▲呼嚕是第5位主子，目前家中有7名毛成員。

▲呼嚕是第五位主子，目前家中已有7名毛成員，相當熱鬧。

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關鍵字： 喵皇搞笑去角質台中領養

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