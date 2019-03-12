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喵皇化身侍衛排「謎樣三角魔法陣」　守護小Baby甜蜜入夢鄉

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 ▲專業喵保全守護小Baby咪咪。（圖／網友Momo Chang授權提供）

▲專業喵保全守護小Baby咪咪。（圖／網友Momo Chang授權提供，下同）

實習記者曾珮瑄／採訪報導

有喵保母在，妳可以安心睡！身穿粉紅衣服，這天2個半月大的小Baby「咪咪」正甜蜜酣睡，3隻稱職的「貓侍衛」則排成三角形伴隨在旁，看起來就像在用身體保護小嬰兒，畫面看起來雖然溫馨，但又讓主人Momo Chang忍不住好奇地問，「這是甚麼陣法？」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

Momo Chang說，家住桃園，有3隻喵皇，分別為2隻4歲虎斑貓「叮叮」、「噹噹」，以及1歲半黑貓「咚咚」，都是領養來的浪浪，起初新生兒咪咪剛到家裡，牠們沒甚麼抗拒反應，也不會想傷害她，反而有時想趴在她身上「塞乃」會被阻止，「只要抱著女兒，牠們都會一直走過來聞，時間久了會當起保母，幫我顧小孩，但有時寶寶哭起來，還是會把『殘局』丟給我～」

請繼續往下閱讀...

未料這天女兒睡著了，3隻貓咪還想和她「黏TT」，不但一起趴在咪咪身邊，還排成了三角形，似乎怕她睡覺翻滾後會掉下床，打算用肉身全方位保護，看起來就像「貓保全」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

網友看到這景象，紛紛開始解讀3隻貓排的陣法，「三喵守護陣！」、「貓幕達三角洲。」、「貓肉護欄，真貼心～」、「我看到1個人拿盾牌騎獨角獸帶3隻神獸」、「顧頭顧尾，誰也別想靠近。」；還有網友笑說，Momo Chang明天會看到「壯壯的小哪吒」。

▲虎斑貓「叮叮」好奇地聞著小Baby，似乎在熟悉她。（圖／網友Momo Chang授權提供）

▲虎斑貓「叮叮」好奇地聞著小Baby，似乎在熟悉她。

▲虎斑貓「噹噹」躺在咪咪旁邊。（圖／網友Momo Chang授權提供）

▲虎斑貓「噹噹」躺在咪咪旁邊。

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關鍵字： 喵皇貓咪保母

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