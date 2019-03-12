這什麼品種？聖上戴小小兵頭套　「搖頭摸黑逛大街」…瞬間盲掉

實習記者曾珮瑄／採訪報導

眼前的黑不是黑～台南市6歲貓咪「Sugar」， 這天頭戴「小小兵」頭套遮住了雙眼，因為看不到前面，牠困惑地晃著頭，邊走邊四處聞，還差點撞到一旁10歲貓咪「Latte」，讓把拔Eason錄影片時忍不住爆笑，上傳影片還附註，「這隻貓是什麼品種？」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

▲6歲「Sugar」戴小小兵頭套摸黑逛大街。（圖／網友Eason授權提供，下同）

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Eason說，Sugar很悶騷，一被摸會跑掉，但看到他摸其他貓就又會主動湊過來，這天給牠戴上小小兵頭套，卻遲遲沒有成功掙脫，反而開始「摸黑逛大街」，時不時的搖晃頭部，最後還差點撞到哥哥Latte，讓Eason忍不住笑著爆料，「給哥哥戴上同款頭套時，不到幾秒就『馬上解套』了，Sugar外表雖然殺氣滿滿，但卻笨笨呆呆的，很可愛。」

影片被分享到《貓咪也瘋狂俱樂部》，不久就獲得不少網友回應，「太有材了啦～這樣也可以哦～」、「笑噴XDD」、「大眼豆豆。」、「蒙面加菲貓。」、「腦中自帶小小兵音效。」、「瞬間盲掉」，不過也有網友擔心Sugar會不會其實當時很害怕，為此Eason也澄清，「那個頭套只給牠戴過錄影片那次而已，持續不到1分鐘，之後拿下頭套後Sugar就回歸正常，也沒甚麼異狀。」《 ETtoday寵物雲》也要提醒大家，做任何事情時，若毛孩表現出不喜歡的情緒，一定要立刻停止唷！（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲Sugar平時傲嬌，但也有呆萌、愛撒嬌的一面。

▲Sugar趴在地上對鏡頭放電。

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