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大白鷺東石排排站！牠「穿錯衣服」列隊　網偷笑：有間諜

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▲唯獨不一樣的鳥隻是冬候鳥「蒼鷺」。（圖／鰲鼓濕地森林園區／黃月英攝）

▲唯獨不一樣的鳥隻是冬候鳥「蒼鷺」。（圖／鰲鼓濕地粉絲團提供／黃月英攝）

實習記者曾珮瑄／採訪報導

跑趴竟然穿錯衣服！嘉義東石「鰲鼓濕地粉絲團」近日分享了1張有趣的照片，畫面中30多隻大白鷺排排站，唯獨有隻「穿灰衣服」的候鳥站在左側，看起來相當特別，工作人員將照片上傳至臉書專頁「鰲鼓濕地粉絲團」並註解，「嘿，兄弟！你是不是穿錯衣服了？」讓人相當好奇這隻候鳥到底是甚麼物種？（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

鰲鼓溼地粉絲團K小編在接受《ETtoday寵物雲》訪問時表示，身穿灰色羽毛的候鳥是「蒼鷺」，和一旁的白鷺鷥一樣是冬候鳥，蒼鷺在每年9、10月左右會來到台灣棲息，在隔年春天離開。2種鳥都很常站在堤岸邊，但大多和其他種類的鳥混雜著站，因此像照片中那樣，全是白色系鳥，唯獨只有1隻蒼鷺一同排排站的現象，可說是非常難能可貴的畫面。

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網友們看見如此珍貴，卻又趣味十足的景象，紛紛留言，「升旗就知道誰穿錯制服！」、「其實牠是醜小鷺，哈」、「海軍列隊....藏一個陸戰隊的。」、「天啊！要這麼搶戲嗎？！」、「想當間諜，被發現了！」、「太強了，這鏡頭不容易捕捉到呀！」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

▲人家是蒼鷺，沒有衣服可以換啦XD（圖／鰲鼓濕地森林園區／許自來攝）

▲人家是蒼鷺，沒有衣服可以換啦XD（圖／許自來提供）

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關鍵字： 白鷺鷥蒼鷺濕地嘉義東石候鳥鰲鼓濕地森林園區

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