哈士奇咬斷童7.6公分手臂　20萬網友連署求情保牠免安樂死

▲哈士奇咬斷男童奧斯汀手臂,恐有面臨安樂死風險。(圖/gofundme)

寵物小組/採訪報導

美國猶他州4歲男童奧斯汀跟鄰居家的哈士奇遊玩時,不甚被咬傷必須截去手掌和7.6公分手臂,警方表示男孩將手放進襪子內穿過柵欄想跟狗玩;而母親則發文表示,是哈士奇挖洞鑽過圍牆攻擊兒子。這起案件引起網友大肆討論,目前已有20萬人在網站上為汪汪聲援,希望狗狗不會因為犯下大錯而被安樂死。

事發在美國當地時間2月24日下午,根據警方說法,男童將手放進襪子,穿過圍牆想和鄰居的2隻均為1歲的哈士奇「Polar」和「Bear」玩,未料狗狗沒有控制力道,就這樣把男童的手掌和長達7.6公分的手臂咬斷,父親發現大事不妙,連忙報案求救,讓男童搭直升機就醫。警方表示在案發現場找不到男童的手,很可能已被狗狗吃下肚。(ETtoday寵物雲有IG了,快按追蹤:https://goo.gl/MyKwZB)

2隻狗狗因為闖大禍,被送到動物保護機構,其中咬人的Bear需隔離觀察10天,很可能會被安樂死。飼主朋友Jessica Nusz在勸募網站Gofundme發文說,「2隻狗狗都是領養的,過去為曾有攻擊行為,可能是以為在玩拉扯遊戲,才犯下大錯。」希望能不要將狗狗安樂死,獲得不少網友聲援,目前已有20萬人連署。

LFD EMS & UofU AirMed have transported a pediatric dog bite patient to Primary Children’s Hospital. Patient is stable but will require surgical intervention. @UofUAirMed @LaytonFYI pic.twitter.com/Hf7B76fgi9