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哈士奇咬斷童7.6公分手臂　20萬網友連署求情保牠免安樂死

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▲哈士奇咬斷男童奧斯汀手臂，恐有面臨安樂死風險。（圖／gofundme）

▲哈士奇咬斷男童奧斯汀手臂，恐有面臨安樂死風險。（圖／gofundme）

寵物小組／採訪報導

美國猶他州4歲男童奧斯汀跟鄰居家的哈士奇遊玩時，不甚被咬傷必須截去手掌和7.6公分手臂，警方表示男孩將手放進襪子內穿過柵欄想跟狗玩；而母親則發文表示，是哈士奇挖洞鑽過圍牆攻擊兒子。這起案件引起網友大肆討論，目前已有20萬人在網站上為汪汪聲援，希望狗狗不會因為犯下大錯而被安樂死。

事發在美國當地時間2月24日下午，根據警方說法，男童將手放進襪子，穿過圍牆想和鄰居的2隻均為1歲的哈士奇「Polar」和「Bear」玩，未料狗狗沒有控制力道，就這樣把男童的手掌和長達7.6公分的手臂咬斷，父親發現大事不妙，連忙報案求救，讓男童搭直升機就醫。警方表示在案發現場找不到男童的手，很可能已被狗狗吃下肚。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

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2隻狗狗因為闖大禍，被送到動物保護機構，其中咬人的Bear需隔離觀察10天，很可能會被安樂死。飼主朋友Jessica Nusz在勸募網站Gofundme發文說，「2隻狗狗都是領養的，過去為曾有攻擊行為，可能是以為在玩拉扯遊戲，才犯下大錯。」希望能不要將狗狗安樂死，獲得不少網友聲援，目前已有20萬人連署。

 ►►►網友聲援網站連結，請點

奧斯汀搭直升機就醫，目前已被送到醫院。

但奧斯汀母親則是在當地時間3月5日發文指出，鄰居哈士奇是鑽過圍籬，攻擊了兒子的手，還試圖想把他拉到隔壁，「我的兒子從此失去了手臂，臉、下巴、黑眼圈下都有多重嚴重擦傷，目前評估下，需要裝義肢。」最後在文末表示，奧斯汀目前需要長時間待在醫院接受治療，希望能替他募得醫療資金。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

網友看了奧斯汀母親的募捐文，紛紛留言表示，「為奧斯汀和他的家人祈禱」、「這是一個可怕的世界，人們對保護狗比保護孩子更感興趣。」；也有支持哈士奇的網友也在留言區激進回覆，男童母親文章內有謊言。案件難以釐清，兩派說法不一，因此不少網友處觀望角度，「我認為我們都應該等到事情明瞭那天。」、「在你知道整件事情以前，不要輕易作出判斷！」。

▲奧斯汀母親在臉書發文。

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關鍵字： 狗狗哈士奇美國猶他州手臂安樂死

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