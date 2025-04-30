東森寵物新莊中正店歡慶開幕　聯手旗艦店「6好康」寵毛孩

▲東森寵物新莊中正店重新開幕，歡迎大家帶毛孩來玩，把握好康優惠！（圖／東森寵物提供）



記者李依融／綜合報導

東森寵物新莊中正店在歷經整修後，將於5月1日至5月4日盛大開幕，這次特別聯手新莊旗艦店祭出六大開幕好康，寵翻整個新莊毛孩圈！

東森寵物表示，這次優惠不只消費滿千現折百，最高還能直接折抵2000元，還有滿額送好禮，包括毛孩最愛的「沃野好食光系列」及大人小孩都適用、喝了就順暢的華陀扶元堂美人計原萃加州黑棗精、100%採用新鮮枸杞的華陀扶元堂鮮萃枸杞汁，全都能帶回家。

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只要消費滿千，就能參加萬元大獎抽獎，留下五星評論或拍照打卡，就能再獲得限定開幕小禮物，連美容SPA也推出五折起的限時優惠。這次活動也和ETtoday新聞雲APP攜手合作，只要是APP會員，用戶出示畫面即可兌換限量西莎罐頭。

▲加入金萌卡，消費累積萌點數，1點抵1元！結帳時出示APP會員條碼即可折抵，買得越多省得越多，會員還享生日禮、滿額贈，快來加入吧！(圖/ 東森寵物提供)

金萌卡會員熱情招募中！現在加入就能享有超值點數回饋活動，指定商品最高可享20%寵點回饋，點數1點可直接折抵1元，讓養毛孩也能輕鬆又省錢。東森寵物表示，「開幕不只是門市更新，更是服務升級的開始」，透過實體活動與會員制度的整合，希望打造一個不只是買東西，而是真正能和毛孩一起生活、互動、學習的好地方。這次開幕只是起點，未來還會有更多寵愛企劃陸續登場，歡迎毛爸媽們常來逛逛，讓毛孩每天都過得像開幕一樣開心！

▲開幕限定優惠滿千折百最高可現折2000元，還有滿額贈禮、美容SPA五折、五星好評打卡禮等好康，還能參加萬元好禮抽獎。（圖／東森寵物提供）

【開幕六大好康 寵愛滿點一次帶走】

1.滿千折百，最高現折$2,000！－開幕期間消費即享驚喜折扣，買越多折越多！

2.滿額送好禮－消費滿$888送沃野好食糧系列任選一包，

消費滿$1,888再送黑鼻羊有機布花籃，數量有限，送完為止！

3.滿千抽萬元大獎－天天抽出超人氣寵物用品，豪禮帶回家！

4.美容SPA 5折起－全台最高評價美容師團隊，讓毛孩煥然一新！

5.五星評論打卡禮－現場完成Google評論或社群打卡，立即領取限定好禮！

6.新聞雲APP獨家禮－APP用戶專享「東森幣兌換西莎罐頭」活動，超值好康不容錯過！

東森寵物 新莊中正店- 新北市新莊區中正路104號

【門市營業】10:00-22:00

【美容營業】10:00-19:00

東森寵物 新莊旗艦店- 新北市新莊區中正路2號（捷運頭前庄站步行6分鐘）

【門市營業】10:00-22:00

【美容營業】10:00-19:00