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喜歡人不愛狗！比熊眼神超有戲　一臉嫌棄不屑：別靠近我啊！

實習記者陳安榆／採訪報導

你家的毛孩也不愛狗嗎？台北市5歲的「Tony」，是一隻遇到狗狗會撇開臉的比熊犬。這天牠坐在寵物推車裡面，和主人一起出門，沒想到當其他參加聚會的家長要讓自家毛孩認識Tony時，牠居然露出一個嫌棄的表情，眼睛完全不想看對方，彷彿在說「別靠近我啊！」，斜眼偷看的搞笑畫面剛好被記錄下來。

▲（圖／網友IG@tony_1024_提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲ Tony的表情超無奈，不喜歡和其他狗狗有過多的交流。（圖／網友IG@tony_1024_提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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Tony最喜歡吃蘋果、芭樂和蘿蔔，非常愛撒嬌，超級黏人。飼主直言牠很「愛慕虛榮」，非常享受待在家中一樓的大廳長椅上，聽路過的人稱讚牠，有趣的是，如果牠在散步時遇見其他狗狗靠近，會別開臉不動，不肯有接觸。因為個性真的太膽小，所以就算是低吼也不敢真的攻擊對方，只能默默生氣。

▲（圖／網友IG@tony_1024_提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲ 愛撒嬌又調皮的Tony是家中的開心果。（圖／網友IG@tony_1024_提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

Tony愛吃醋的程度甚至是不准家人太接近自己，否則會趕緊親親主人。家人有時候會故意逗牠，假裝要偷打牠喜歡的人類朋友，牠也會非常生氣，超級霸道。影片在Threads上發佈後，網友在底下紛紛留言「趕快帶偶逃離現場啊！」、「表情太經典」、「眼神在說：你哪位啊？」、「眼神很有戲」、「小狗露出眼白都超可愛」，也讓飼主表示，明明自己就是狗，還擺這麼嫌棄的臉，笑翻眾人。

關鍵字： 比熊嫌棄討厭狗表情超有戲

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