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2年前輕鬆趴頭頂！小萌貓「吹氣球式」暴風成長　妹妹快扛不住啦

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▲2年前輕鬆趴頭頂！小萌貓「吹氣球式」暴風成長　妹妹快扛不住啦。（圖／飼主Yi-Rou Li提供）

▲Momo和小主人的2年前後對比照，小主人沒什麼變，Momo卻像吹氣球般長大。（圖／飼主Yi-Rou Li提供，下同）

寵物小組／採訪報導

毛孩和小孩一起成長是多麼幸福的事呀！不過這隻小貓妳也成長太多了吧！飼主Yi-Rou Li分享貓咪Momo和女兒的合照，只見2年前Momo還能輕鬆趴在小主人頭頂，2年後卻已吹氣球般長得超大隻，雖然一樣可以趴在小主人頭頂，但感覺會有點吃力啊。

Yi-Rou Li受訪時表示，Momo是領養來的毛孩，當初超級迷你，「比手掌大一點而已，瘦瘦弱弱的」，現在體重已經5公斤多了。可愛的Momo個性很黏人、愛撒嬌，常常人剛到家還沒開門，就可以聽見牠在喵喵叫；此外，Momo也很貪吃，喜歡黏在人腳邊喵喵叫討吃的。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

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▲2年前輕鬆趴頭頂！小萌貓「吹氣球式」暴風成長　妹妹快扛不住啦。（圖／飼主Yi-Rou Li提供）

▲Momo很黏人、愛撒嬌。

事實上，Yi-Rou Li家中還有一隻名叫「橘子」橘色虎斑貓，是Momo的哥哥。有趣的是，Momo常常去找哥哥撒嬌舔毛，但有時不知道是不是哥哥「服務」太過頭，Momo就會突然一掌巴過去，2貓瞬間從溫馨畫面轉為打打鬧鬧。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲2年前輕鬆趴頭頂！小萌貓「吹氣球式」暴風成長　妹妹快扛不住啦。（圖／飼主Yi-Rou Li提供）

▲Momo和橘子哥哥感情很好。

Yi-Rou Li將Momo和女兒2年前後對比照po上臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部」，吸引將近萬讚，網友們紛紛留言笑說，「看得出來，府上伙食很好……」、「脖子不痠嗎」、「也太可愛了吧！哈哈哈」、「妹妹要扛不動了！」、「妳是不是用修圖軟體把貓放大……」、「2年後的頭套尺寸比較剛好」、「妳確定十年後妳女兒的頭不會被遮到看不到嗎？」

▼Momo聽到有人叫牠名字就會非常嗨。

▼Momo喜歡找橘子哥哥撒嬌舔毛，但最後常常打鬧起來。

關鍵字： 吹氣球三花貓領養

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