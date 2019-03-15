嗑光整袋「生麵」！　萌兇手回頭「嘴邊掉麵條」裝沒事

▲阿金偷吃生麵條被抓包。（圖／IG@jcthegoldenretriever授權提供，下同）

實習記者陳靜／採訪報導

快把贓物全吐出來！住在高雄鳳山的網友川崎南見，日前活逮了家裡的「偷麵賊」，貪吃的阿金JC這天一看到阿嬤買了一袋充滿麵粉香的「生麵」回來，便趁著家人不注意時，迅速地把整袋麵條塞入嘴裡，沒想到才幾秒鐘的時間，JC還來不及吞進肚裡，就馬上被抓包了，嘴邊2大坨證物讓牠想逃也逃不了。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

把拔無奈地表示，「那天我媽剛好買了生麵從門外回來，才剛放好鑰匙而已，整袋的生麵就被JC嗑走！」當場被抓包的JC甚至假裝沒事發生，殊不知牠嘴邊的麵條已經出賣了牠，在家人同心協力合作下，才成功把家裡的晚餐從JC嘴裡搶救出來，幸好汪汪還沒吃下肚，結束了這場生麵驚魂記！

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▲貪吃的JC只要看到食物眼睛就亮了。

▲JC和家裡的喵姐姐甚至會互相吃對方飼料。

「我們家的JC跟所有黃金獵犬一樣，是一個隨時隨地永遠滿腦子食物的女孩。」只要看到吃的東西牠永遠衝第一，家裡嚴格禁止毛孩食用人類的食物，但JC總是想方設法偷吃，唯一讓牠得逞的一次，是牠以迅雷不及掩耳的速度，吞掉了一整片披薩，讓家人超無奈又好笑。

影片上傳至臉書社團「黃金獵犬大聯盟」後，網友看了紛紛笑回，「哪隻黃金不是吃貨！求解XD」、「好大口」、「滿嘴都是生麵」、「轉正面笑死我了XD」、「背景還在談論愛狗人士」、「牠眼神說，我只是吃個東西為什麼要這樣抓我。是犯什麼罪啊」、「超好笑的，有餓成這樣嗎？哈哈」、「女孩～形象呀！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲JC：姐姐，該換我吃了吧～

▲汪：奴才要放飯了嗎？

※小提醒：未煮熟的生食可能會造成貓狗食用後身體不適，同時也要盡量避免讓毛孩吃到人類的食物喔！

▼影片為IG@jcthegoldenretriever授權提供

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