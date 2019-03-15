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亂尿尿心虛！犯錯汪塞櫃子　「渾圓美尻」露餡...媽笑翻

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▲心虛汪亂尿尿躲櫃子掩護，大屁屁露餡。（圖／網友莊婷妤授權提供）

▲這美尻非常可以！（圖／網友莊婷妤授權提供，下同）

實習記者陳靜／採訪報導

「躲起來媽媽就看不到我了吧！」高雄這隻無厘頭的米克斯「Biko」，這天趁主人不在家時亂尿尿，當牠一聽到馬麻回家的腳步聲，便馬上在周邊找掩護，沒想到呆萌的汪汪竟找了個比自己還小的櫃子躲進去，渾圓的大屁屁直接露在外頭，媽媽進門後看到這幕，就知道一定又沒好事了！（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

馬麻莊婷妤無奈表示，每當Biko犯錯時，牠總是會不打自招，心虛地躲在某個角落不敢直視媽媽，繼上次亂尿尿躲在床頭櫃上後，這次卻更奇葩地像個鴕鳥一樣，以為把自己頭埋進櫃子裡就沒事了，殊不知被牠的「美尻」出賣了，讓馬麻看了好氣又好笑。

請繼續往下閱讀...

▲心虛汪亂尿尿躲櫃子掩護，大屁屁露餡。（圖／網友莊婷妤授權提供）

▲汪：不跟馬麻對到眼就沒事了吧～

▲心虛汪亂尿尿躲櫃子掩護，大屁屁露餡。（圖／網友莊婷妤授權提供）

▲Biko：姐姐保護我＞＜

「牠其實算很乖，就偶爾亂咬東西、亂尿尿，但只要講一聲『誰弄的』，牠就會立馬跑去躲起來了。」雖然看似是個膽小的毛孩，但在緊要關頭時，Biko可是個勇敢的狗狗，一旦看到外面的狗狗欺負汪姐姐，牠就會一秒變臉，挺身而出保護體型比自己還小的姐姐，是個非常愛家的汪星人呢！

照片上傳至臉書「米克斯傳奇」後，網友看了全都笑歪表示，「啊！原來養的是貓啊！」、「出頭很多」、「怎麼那麼可愛啦」、「肯定做什麼壞事情了」、「牠覺得牠是小屁股」、「只有我在擔心櫃子的承受力嗎XDD」、「太可愛了吧，有鴕鳥基因」、「肥美的尾椎～」、「以為自己還是小朋友XD」、「原來妳養了袋鼠！」、「又是個裝錯靈魂的孩紙」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲心虛汪亂尿尿躲櫃子掩護，大屁屁露餡。（圖／網友莊婷妤授權提供）

▲姐妹倆做錯事被罵竟然還笑得這麼開心！

▲心虛汪亂尿尿躲櫃子掩護，大屁屁露餡。（圖／網友莊婷妤授權提供）

▲Biko雖然身為妹妹，但是會保護體型比自己小的姐姐。

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關鍵字： 汪汪尿尿屁股櫃子

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