「被自己的便便臭到！」　聖上趕快拿奴才外套蓋住

▲肉餅，「是外套先開始的」！（圖／「福氣喵折翼的天使」提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

實習記者吳美依／採訪報導

「是外套先惹我的啦！」米克斯「肉餅」和妹妹「福氣」在家裡互相追逐，一不小心就玩得太激烈，把貓砂灑得滿地都是，甚至連奴才的外套也「掃到颱風尾」，被拖到盆子裡面「塞好塞滿」。飼主蔡小姐回家看見一片狼藉，被惹得哭笑不得。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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▲家裡變成沙灘了。

▲蔡小姐回家時，肉餅還睡在貓砂盆裡的外套上。

▲共犯「福氣」以前癱瘓，經過針灸等治療，已經康復。

蔡小姐接受《ETtoday寵物雲》的採訪時提到，主子們玩起來總是驚天動地，「肉餅上廁所、挖砂時都要很用力，有時候還會整隻貓躺下來、用踢的，或是把娃娃咬到裡面埋。」她看到慘況時真的很崩潰，「不知道牠到底在想什麼，還躺在外套上睡覺…。」

▲肉餅從小就是個小皮蛋，一天到晚「拆房子」。

▲搞笑的表情和可愛舉動常常讓蔡小姐罵不下去。

▲肉餅躺在壞掉的外出籠裡睡覺，好像「太空貓」～

蔡小姐提到，兒子從小就非常調皮，衛生紙、桌巾被拖到地上都是家常便飯，「2千多塊的外出籠，一次都還沒用到，就已經被摔壞、變成玩具。肉餅很喜歡跑進去睡覺，當『太空餅』，還會換角度呢！」她笑著說，貓貓雖然愛搗亂，但是實在太可愛又搞笑，所以也捨不得教訓太久，「我一直在期待牠變乖的那一天……。」

▲蔡小姐家中還飼養其他2隻貓貓「小寶」（右）和「肉包」（左）。

這幾張「湮滅證據」的崩潰照片被分享到臉書社團「愛貓聯盟」後，引起許多奴才共鳴，紛紛留言，「要讓妳知道牠在大便。」、「自己增建廁所的概念……。」、「太臭了，喵兒拍謝至極，只好拿衣服掩蓋住啦！」、「你家有沙漠欸～」、「主子表示：誰叫外套惹到我？」、「一定是貓砂帶壞主子的！」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

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