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7.2KG橘貓「整個餐桌都扛來」　飛機耳無辜討吃：餓扁了

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▲7.2KG橘貓「整個餐桌都扛來」　飛機耳無辜討吃：餓扁了（圖／網友簡壽司提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。） 

▲澎澎餓到直接把餐桌扛到飼主腳邊。（圖／Instagram帳號「neko___nori_peng」提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同）

實習記者吳美依／採訪報導

為了食物，做什麼都可以！米克斯「澎澎」是一隻非常愛吃的橘貓，每次覺得餓了，就會跑去磨蹭碗架，這天牠肚子咕嚕咕嚕叫，好想吃宵夜，於是又開始「塞乃」討飯飯，沒想到卻太用力，不小心把自己卡在「餐桌」的空洞中，讓飼主「簡壽司」看得快笑翻。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲7.2KG橘貓「整個餐桌都扛來」　飛機耳無辜討吃：餓扁了（圖／網友簡壽司提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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▲澎澎非常愛吃，才會造就7.2KG的身材。

▲7.2KG橘貓「整個餐桌都扛來」　飛機耳無辜討吃：餓扁了（圖／網友簡壽司提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲澎澎的興趣就是吃飯跟睡覺。

簡壽司和《ETtoday寵物雲》提到，當時他正在流理台洗碗，雖然聽見女兒撒嬌的叫聲，卻沒有立刻回應，「結果才過一下，牠就把碗架扛到我腳邊了。」他笑著說，澎澎平時的興趣就是吃飯、睡覺，所以才能造就「7.2公斤」的輝煌成績。

▲7.2KG橘貓「整個餐桌都扛來」　飛機耳無辜討吃：餓扁了（圖／網友簡壽司提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲澎澎睡覺一定要蓋棉被，和のり完全相反～

簡壽司形容澎澎的個性「與世無爭」，對於後來才收編的「のり（nori）」非常包容，還會幫忙照顧弟弟，感情非常融洽，「牠們的相處模式就是一起耍廢，共度貓生。」他也笑著說，女兒非常有喜感，是個戲精，「不管天氣再熱都一定要蓋棉被，好像覺得自己是人！」

▲7.2KG橘貓「整個餐桌都扛來」　飛機耳無辜討吃：餓扁了（圖／網友簡壽司提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲澎澎的「一塊蛋糕」系列沙龍照。

這張「為吃不顧一切」的照片被分享到臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部」之後，引起網友熱烈討論，更吸引了近7千名網友按讚、留言，「寶寶用餐椅（誤）」、「肚子碰到地上了耶！」、「浮誇的孩子～」、「心動不如馬上行動的概念。」、「為了吃什麼都能扛！」、「真是不能小看橘貓的愛吃。」、「貓：不用放在碗裡，直接放進我嘴裡就可以惹～」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

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關鍵字： 橘貓米克斯餐桌

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