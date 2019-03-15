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給阿嬤吃一口～　汪裝兇「皺鼻頂嘴」護早餐：不！准！

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▲汪汪不准阿嬤吃牠的飯飯。（圖／網友Chang Wan授權提供）

▲汪：放開那支湯匙！！！（圖／網友Chang Wan授權提供，下同）

實習記者陳靜／採訪報導

「美食當前，即使是最愛的阿嬤也不能侵犯我的食物！」台中這隻嬤寶米克斯「麻糬」是個貪吃的汪星人，這天家人特地幫牠準備了豐盛的早餐，正當阿嬤靠近的同時，麻糬卻誤以為阿嬤要偷吃牠的飯飯，氣噗噗地皺起鼻子拉長音哀號，直到湯匙放下，毛孩才又恢復原貌，超爆笑反應樂壞全家！（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

馬麻Chang Wan無奈笑說，當時剛煮好麻糬的早餐，準備弄涼後給牠吃，沒想到汪汪一看到阿嬤靠近後，嚇得趕緊守在桌邊，像是害怕對方會偷吃一樣，這時媽媽便刻意舉起湯匙假裝餵食阿嬤，沒想到麻糬竟皺起鼻子露牙齦、不甘願地小聲哀嚎，直到媽咪放下湯匙，牠的兇狠表情才一秒消失。

請繼續往下閱讀...

▲汪汪不准阿嬤吃牠的飯飯。（圖／網友Chang Wan授權提供）

▲麻糬：口以分我吃一口嗎，一口就好。

▲汪汪不准阿嬤吃牠的飯飯。（圖／網友Chang Wan授權提供）

▲麻糬是個備受疼愛的阿嬤寶。

雖然麻糬非常愛吃，看似有著護食的行為，但媽媽笑說牠只是「虛張聲勢」，若是家人真的吃下肚了，牠也只會氣噗噗地在原地看著，時不時還會伸出手手求饒，是個只會假裝生氣的好好先生。平常幾乎都是阿嬤時時刻刻陪在牠左右，祖孫倆感情非常好，但是當食物出現的時候，飯飯才是牠的唯一信仰！

影片上傳至臉書「米克斯傳奇」後，網友看了紛紛笑回，「汪表示：阿嬤賣鬧......」、「怎麼氣成這樣XD」、「哈哈哈，牙齦露到極限了啦」、「好豐盛喔」、「放開那口飯！！！」、「阿嬤別鬧了，吃完早餐還要上學去餒」、「賣衝弟呀！」、「忍不住跟著皺鼻子」、「怎麼兇起來也這麼可愛」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲汪汪不准阿嬤吃牠的飯飯。（圖／網友Chang Wan授權提供）

▲被逼迫穿上阿嬤花襯衫的麻糬超厭世XD

▲汪汪不准阿嬤吃牠的飯飯。（圖／網友Chang Wan授權提供）

▲麻糬其實是個脾氣很好的汪星人。

▼影片為網友Chang Wan授權提供

▼更多精彩影音

關鍵字： 汪汪早餐阿嬤生氣

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