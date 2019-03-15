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「57KG安全氣囊」再出招！暖伴7旬嬤巷口復健　網推：去選里長吧

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「57KG安全氣囊」伴7旬嬤復健。（圖／臉書粉專「洛威拿〝慢慢〞」授權提供）

▲貼心的慢慢在散步時離開馬麻身邊，走去復健的阿婆身邊守著。（圖／臉書粉專「洛威拿〝慢慢〞」授權提供）

記者吳鎮良／採訪報導

住在南投縣的洛威拿犬慢慢擁有紮實又有份量的身材，卻有顆體貼、溫暖的心，月初牠和馬麻出門散步時，恰巧遇到鄰居阿嬤，居然立刻充當「57KG行動安全氣囊」陪散步。日前貼心的慢慢又再度出招，看到70多歲的阿婆在巷口復健，牠居然棄下馬麻，走到阿婆身旁變成一名「重量級看護」！（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

馬麻王于安在寵物社團「有點毛毛的」PO出3張照片並註解，「又變成別人家阿婆的孫了....」。畫面中，白髮蒼蒼的阿婆手持固定式助行器在巷口復健，每一步都相當小心翼翼地走著；只見「里長汪」慢慢緊緊守在一旁，有時是抬起頭望著阿婆、有時是幫忙看著阿婆的後方有無來車。

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「57KG安全氣囊」伴7旬嬤復健。（圖／臉書粉專「洛威拿〝慢慢〞」授權提供）

▲汪：有我在這，誰敢動阿婆一根寒毛。（圖／臉書粉專「洛威拿〝慢慢〞」授權提供）

「57KG安全氣囊」伴7旬嬤復健。（圖／臉書粉專「洛威拿〝慢慢〞」授權提供）

▲幫忙看後方的來車。（圖／臉書粉專「洛威拿〝慢慢〞」授權提供）

當阿婆走到定點歇會兒，看著遠處的風景，慢慢也會自動地原地趴下休息，溫馨的模樣彷彿牠真的是阿婆養得愛犬呢！王于安表示，「我們住在偏僻的山上，附近老人家比較多，他們都認識慢慢很久了，不過這個阿嬤不敢摸，因為慢慢太大隻了哈哈！不會討厭，反而很喜歡慢慢喔。」

「57KG安全氣囊」伴7旬嬤復健。（圖／臉書粉專「洛威拿〝慢慢〞」授權提供）

▲任何人只要到了慢慢身旁，似乎都會特別顯瘦。（圖／臉書粉專「洛威拿〝慢慢〞」授權提供）

▲▼洛威拿當扶手慢慢走！　阿婆笑拍「57KG扎實拐杖」：那ㄟ加散。（圖／有點毛毛的／粉專「洛威拿〝慢慢〞」提供）

▲月初時，慢慢當了一名9旬嬤的扶手。（圖／臉書粉專「洛威拿〝慢慢〞」授權提供）

這位「57KG行動安全氣囊」在當地特別紅，除了附近沒有比慢慢大隻的狗狗之外，山上的人大多是放養，幾乎每隻都會追車；相比之下，個性穩定的慢慢對當地居民來說，是很特別的狗。王于安笑說，「先前慢慢跟鄰居小孩和阿嬤他們互動有上新聞，結果有認識的親戚會開心的留言給我，說他們的家人也上了新聞，甚至還有超多人會特地來住宿看慢慢。」

慢慢陪7旬嬤巷口復健的照片不到4小時就超過千位網友按讚，許多人都在底下留言讚賞慢慢說，「最佳看護」、「慢慢真的好棒好貼心」、「太懂事了吧！還會敦親睦鄰、關懷其他家老人」、「牠很忙，行程滿滿」、「慢慢對待老人家真的很暖心」、「阿嬤的守護神-慢怪」、「慢慢可以選里長了」、「瞻前顧後的陪伴阿嬤」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

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上車遭拒！老師一句話讓牠好受傷。（圖／授權自洛威拿〝慢慢〞粉絲專頁，下同）

▲慢慢個性溫和又穩定，鄰居和小朋友都很喜歡牠。（圖／臉書粉專「洛威拿〝慢慢〞」授權提供）

更多精彩影音：

關鍵字： 王于安慢慢羅威拿有點毛毛的安全氣囊南投

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