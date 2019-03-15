狗媽「墨水不夠」只塗滿幼幼一顆頭　網笑翻：要叫小黑還小白？

▲黑頭白身的「小面具」有了新家，現在改名為「黑豆」。（圖／飼主陳雅純、臉書粉絲專頁果孩子與花草籽提供，下同）

寵物小組／採訪報導

怎麼會有這麼可愛的小狗狗哩！流浪動物花園協會日前分享一段影片，幫幼犬「小面具」找家。沒想到，狗狗特殊的「黑頭白身」毛色讓網友們為之瘋狂，很快地就找到新家，目前牠改名為「黑豆」，在好山好水的宜蘭過著幸福快樂的日子。

回顧當初貼文，流浪動物花園協會逗趣寫道，「我們相信狗媽媽盡力了XDDDDD用盡全身的色料也只能塗滿一顆頭。」畫面中，圓嘟嘟的小面具扭著屁股、屁顛屁顛的模樣，吸引超過7000個讚，也讓現在的新飼主陳雅純忍不住填下領養問卷。

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▲黑豆在新家非常適應，睡得很安穩。

▲黑豆在好山好水的宜蘭有了幸福新生活。

陳雅純受訪時表示，當時真的是被狗兒的顏質萌翻，所以決定領養，不過她也不是一時衝動，而是一直以來都有想要養狗的念頭，「看到黑豆（小面具）後，就覺得這小孩，非常可以...（對不起，我膚淺，嗚嗚...）。」

身為3個小男孩的媽媽，陳雅純笑說，因為最小的雙胞胎才小學一年級，所以在養「幼犬」的部分是經驗尚在，也可說是「餘悸猶存」，「家裡當然也沒有什麼貴重家具，不擔心黑豆咬、碰壞。」現在黑豆到了新家相當適應，還有鄰居認養的米克斯汪姐姐「點點」常會找牠玩。

▲黑豆和鄰居姐姐點點。

黑豆的近況po上臉書社團「流浪動物花園親友團」，許多網友紛紛留言，「超可愛的」、「這是近期內讓我印象最深刻的毛孩」、「迫不及待想看黑豆長大的樣子」、「這麼快就找到家了，恭喜黑豆！」、「牠算黑狗還是白狗啊？等級有差説，一黑二黃三花四白」。

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