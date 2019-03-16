浪喵遭撞「下巴碎裂」6個月後變漂漂　翻肚撒嬌找到家

▲浪貓車禍下巴碎裂，半年後翻肚撒嬌找到家。（圖／東森寵物雲商店頭份店，下同）

寵物小組／採訪報導

終於找到屬於自己的家了！ETtoday東森寵物雲商店頭份店有隻名叫「奶荳」的浪貓，大約半年前在路上出了重大車禍，導致下巴嚴重碎裂，所幸當時被善心人士發現，趕緊通報苗栗收容所協助救援，救了貓咪一命，經手術恢復後來到寵物雲商店，親人的牠每每見到人類就熱情翻肚，一對母女因此被融化，決定收編。

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奶荳6個多月前還是浪貓，總是來回在路上隨處遊蕩，某天卻不小心被行車撞到，下巴部份嚴重斷裂，愛貓人士見狀後，馬上協助通報當地收容所請求支援，才因此讓傷重的喵喵撿回一命，經過獸醫手術治療後，奶荳的傷口漸漸恢復，來到寵物雲商店時，已經是個健全的小萌貓。

▲奶荳非常親人愛撒嬌，也因此融化了一家人。

奶荳非常地親人，只要一看到人們靠近，就會主動向著對方翻肚肚撒嬌，完全不像是出過重大車禍的貓咪，非常開朗活潑。而這天一對母女到店內看貓，當她們一看到奶荳塞乃的萌樣，一下子就被吸引了，馬上就決定要給牠一個家，負起照顧牠下半輩子的責任，並給予滿滿的愛，希望奶荳能像其他的貓咪一樣那麼幸福！

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▲奶荳一定要幸福喔！

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