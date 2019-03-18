家人開switch齊尬舞　黑柴慌忙「找舞伴」：我也要跳～

▲柴：難道連我是柴界舞王的事也要跟你說？（圖／臉書粉專「也是可以吃的Oreo」授權提供，下同）

記者陳靜／採訪報導

「啊～誰人會凍了解，做舞柴的悲哀？」住在台北市的黑柴Oreo這天看到家人齊聚客廳玩起跳舞機，身體便忍不住癢了起來，不斷在舞池中亂竄想要找一個好舞伴，卻被家人們一一忽視，但牠仍自嗨地硬把雙手扶在大人腰上，堅持要把這一整首歌跳完才甘願，讓家人全笑翻。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

家人透過臉書粉絲專頁「也是可以吃的Oreo」分享這段影片並笑說，當天因為美國的姐姐帶了跳舞遊戲回來，親戚們便決定打開switch運動一下，沒想到正當大家沉浸在熱舞氣氛中時，Oreo一看到大人們玩得這麼開心，也忍不住上前湊熱鬧，興奮地到處尋找舞伴，想要一同體驗跳舞的樂趣，看牠隨著音樂搖擺的姿勢，根本就是柴界的舞王無誤！

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▲汪：馬麻那裡好亮，可以去那跳舞嗎？

▲Oreo對身邊的事物總是充滿無限的好奇心。

其實Oreo本身就是個非常愛湊熱鬧的小朋友，不管看到家人做什麼事，牠都堅持一定要參一咖才行。每當聽到家裡門鈴聲響起，牠總是第一個跑出來迎接；若是看到家人因開水滾了而衝到廚房，Oreo也會好奇地跟著前往查看，就連主人們上廁所，牠也堅持要跟呢！

聰明的Oreo完全還像個小管家，家裡大大小小的事都逃不過牠的法眼，不僅如此，這隻汪汪甚至有個非常貼心的習慣，每當上樓梯時，牠總是會等到最後一個人到齊後，才慢慢地往前走，隨時顧及隊伍後方的人有沒有脫隊，雖然才2歲多，卻像是個成熟的小大人一樣。

▲汪：可以分人家吃一口嗎......跳完舞都餓扁了。

馬麻將影片上傳至臉書社團「柴犬司令部」並註解，「聽奴才說它很好完，可以跳舞減肥，那我也要玩啊...而且我也會跳ㄟ。」網友看了紛紛笑壞表示，「很會的柴XD」、「好可愛！」、「黑柴也想參一咖」、「跳舞的狗狗」、「主跳黑柴～最亮眼！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲無厘頭的Oreo是家裡的開心果也是小寶貝！

▼影片為臉書粉專「也是可以吃的Oreo」授權提供

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