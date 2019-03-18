捲尾柴屁屁當車頭！倒退嚕找「棒賽神位」　爸傻眼：要去哪

▲阿柴倒退嚕神秘大便儀式。（圖／網友劉泓佑授權提供，下同）

記者陳靜／採訪報導

許多汪星人都有自己的「棒賽儀式」，但是這隻無厘頭柴柴「抹茶」卻堅持要和別人不一樣！每當主人帶牠外出散步解放時，只要牠便意一來，就會開始把屁屁當車頭，瘋狂後退尋找車位，直到找到心目中理想的神位後，才願意放心地上廁所，讓爸爸超傻眼！（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

住在彰化和美的把拔劉泓佑笑說，目前1歲半的抹茶是個很有個性的阿柴，很多事情都有自己堅持的點，在牠還小的時候，只要便意一來，就會開始原地轉圈圈醞釀情緒，沒想到長大後，竟然還多了個倒退嚕的神秘儀式，就連主人也無言表示，「大個便是要去哪裡......？」

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▲怪癖很多的抹茶，就連走路也堅持要歪著身體。

▲柴：阿爸可以救救我嗎？

不僅如此，抹茶只要一繫上牽繩，就會因為不想被繩子碰到，因而歪著身體走路，走在馬路上的時候，也堅持要靠著邊邊走；討厭水的牠若是不小心踩到水坑，還會默默地墊起腳尖奔跑；若是看到家裡一次來了很多陌生人，甚至會膽小地躲在角落不敢出來，超多怪癖讓家人笑翻。

影片上傳至臉書社團「柴犬司令部」後，網友看了紛紛笑回，「牠要喬個好風水啦」、「出頭混多！可愛」、「地點要慎選XD」、「柴界麥克是嗎？哈哈」、「倒車入庫」、「擱來，擱來，擱來～～～賀，停！！！」、「有裝導航哦」、「沒看過倒退的欸」、「我家Hachi就是這樣摔進魚池的」、「一度以為影片在倒帶哈哈」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲抹茶一看到家裡來了很多客人，就默默躲到角落待著。

▲抹茶：謝謝把拔幫我修娃娃，最愛把拔惹！

▼影片為網友劉泓佑授權提供

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