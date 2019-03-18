叩叩老闆在嗎？雜貨店柴「萌手撥窗」迎客：需要什麼呢

▲汪：客人今天需要什麼呢？（圖／翻攝自@doggy134，下同）

寵物小組／綜合報導

哪來的店員這麼可愛啦！位於日本東京一間雜貨店中，有個專門幫忙顧店的小老闆「小柴（シバちゃん）」，只要一看到客人靠近，就會馬上從櫥窗爬起來，興奮地開啟飛機耳，並用萌萌肉掌幫客人開門，燦笑迎接對方彷彿說著，「需要什麼呢？」讓網友看了全融化！（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

事實上，這段畫面已經是好幾年前的舊影片，但近日又於網路上瘋傳；超人氣的鈴木雜貨店早已在2015年10月底正式歇業，而當時擔任店長的小柴也同時宣布退休，一家人帶著9歲的小柴搬到愛知縣居住，過著悠閒的退休生活，雖然如此，但小柴的粉絲們現今仍在IG@doggy134上關注著牠的日常生活。

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▲老闆不可以上班偷度估啦！

影片中可以看到，平常空閒的時候，小柴都會懶洋洋地趴在櫥窗裡休息，但是只要當牠看見客人上門，就會在一秒之內恢復元氣，馬上爬起來幫顧客開門，同時用飛機耳和燦笑迎接對方，甚至還會叼出牠最愛的小黃瓜來歡迎，超療癒的畫面讓網友全都融化，只可惜已經無法親眼再看到這樣的情景了。

IG@shibe_site_of_life分享了小柴的影片後，網友紛紛留言表示，「太可愛了吧！」、「我的心融化了～～」、「這店長來討摸的」、「好想親眼看看喔」、「可惜牠現在退休了在家裡休息」、「天哪，我見過最可愛的東西」、「客官要買點什麼嗎」、「這太乖太可愛了啦」、「想抱走！！！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲小柴：今日公休喔。

在 Instagram 查看這則貼文 The Shibe Site of Life（@shibe_site_of_life）分享的貼文 於 PDT 2019 年 3月 月 14 日 上午 2:35 張貼

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