暴怒貓烙人圍毆「床單上的鹿」　2喵氣揍：滾出我家！

▲白喵看床單的鹿不順眼，自己打不夠還烙人來。（圖／網友Angela Keng授權提供，下同）

記者陳靜／採訪報導

「誰准你侵門踏戶，還跑到我的床上撒野！」住在台北市的白貓「誕福」是個愛家的喵星人，這天牠看到奴才的床上來了個不速之客，觀察了許久之後，決定出手和對方一決高下，沒想到不管牠怎麼打，那傢伙仍不為所動，害得牠只好搬救兵來，聯合家裡另1隻喵喵，一起把外人趕出去。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

馬麻Angela Keng笑說，當天正好剛換上了新的床單，沒想到毛孩看到後，竟是一陣氣噗噗的暴打，似乎覺得家裡好像來了陌生的敵人，牠先是害怕地躲在一旁觀察，接著不得不挺身而出和對方單挑，怎料無論誕福怎麼揍，床上的鹿仍靜靜地待在原地一動也不動，因此更點燃了主子的怒火。

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▲這對喵夫妻平常就很愛找對方單挑。

於是誕福便馬上烙人來，要求牠的喵老婆「千囍」前來查看，相較秀氣的千囍站在床邊輕輕地拍了拍床單上的鹿，發現對方依然沒有反應，便立馬將這情報告訴老公，2喵對著床上這幾隻鹿研究了好一陣子仍沒有結論，但這時奴才其實已經在一旁笑翻，天真的毛孩們真是太萌啦！

影片上傳至臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部」後，看過的網友全都笑歪寫下，「怎麼那麼好笑XD好可愛」、「牠們竟然懂看圖」、「可能鹿跟著回來了」、「有不明生物霸佔本喵的床」、「自己打不夠，還討厭到烙人來打～」、「要多氣」、「耐個鹿表示，滿臉黑人問號」、「這個太好笑又可愛啦」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲誕福其實是個愛和奴才頂嘴的喵星人。

▼影片為網友Angela Keng授權提供

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