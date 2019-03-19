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影／毛孩可搭機！邊境「坐客艙」賞景　媽公佈是「這家航空」

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記者陳靜／採訪報導

帶著毛孩出國是所有毛家長的夢想之一！來自高雄的網友謝佩瑤PO出日前與毛孩一同搭飛機的影片，畫面中只見邊境牧羊犬「歪go」趴在窗戶邊，看著無邊無際的天空，興奮地笑得合不攏嘴，網友們看到了這樣的畫面後，驚呼「原來毛孩也可以坐在客艙」，直到他們看完影片後，全都忍不住笑了出來！（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

▲狗狗搭假飛機。（圖／網友謝佩瑤授權提供）

▲汪：終於要出國玩惹～～～（圖／網友謝佩瑤授權提供，下同）

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影片中可以看到，把拔與毛孩坐在靠窗邊的位置，看著窗外的風景笑了出來，似乎對即將到來的旅程非常期待，沒想到下一秒畫風突變，原來這只是主人們的創意惡作劇，利用電腦螢幕與馬桶蓋，促成了如此生動的搭機畫面，讓原本期待著能與毛孩齊坐客艙的飼主們瞬間夢碎，但是同時也不禁嘴角失守。

▲狗狗搭假飛機。（圖／網友謝佩瑤授權提供）

▲原來一切都只是主人的惡作劇。

▲狗狗搭假飛機。（圖／網友謝佩瑤授權提供）

▲歪go配合度超高，根本就是戲精汪！

網友看了影片後紛紛好氣又好笑地說，「哈哈哈害我以為是真的」、「為什麼要騙我～～～XDDD」、「我還認真的想說狗沒辦法上飛機啊」、「馬桶蓋我笑死」、「額子超配合老爸的啊」、「有才的主人！真被唬到」、「差點要問你哪家航空公司，飛哪裡，多少錢，還好有看完」、「這更專業，還有機翼」、「太有創意了！」、「這個窗戶有點味道」、「被騙了啦XD」。

馬麻笑著說，「其實是因為很想帶歪go出國，但一直都無法達成！之前有在網路上看過類似的影片，覺得很酷所以自己也來試試，拍這個影片過過乾癮。」正好歪go也是個配合度非常高的汪星人，總是逆來順受，才能完美地演出了這場小鬧劇，一家人樂在其中地搞笑，也算是另一種生活樂趣！

▲狗狗搭假飛機。（圖／網友謝佩瑤授權提供）

▲歪go是個非常逆來順受的狗狗。

歪go其實一直都是個個性沉穩的毛孩，唯獨遇上家裡的貓咪「Junior」才會變得特別激動，常常為了爭寵吃醋而不計形象討摸，有時候不管爸媽怎麼呼喚歪go，牠都不願意乖乖出現，但是只要一聽見家人大喊喵姐姐的名字，不管多遠牠都會馬上現身阻止他們培養感情，完全就是個大醋桶！（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲狗狗搭假飛機。（圖／網友謝佩瑤授權提供）

▲一向沉穩的歪go，只有在遇到喵姐姐的時候才會變得激動。

▲狗狗搭假飛機。（圖／網友謝佩瑤授權提供）

▲Junior：想跟我鬥？你還早得呢。

▼影片為網友謝佩瑤授權提供

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關鍵字： 汪汪毛孩飛機出國窗戶風景航空

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